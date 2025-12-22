ชาวน่านชงแผนฟื้นชลประทานทั้งจังหวัดสกัดน้ำท่วม-แก้ภัยแล้ง นับร้อยโครงการ

น่าน – ชลประทานน่าน เร่งลงพื้นที่สำรวจแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำทั้งจังหวัด หลังชาวบ้านชงโครงการรับมือภัยแล้ง - น้ำท่วม กว่า 100 เรื่อง ตั้งเป้าทำให้เสร็จใน 3 เดือน
นายมีชัย ปฏิยุทธ อำนวยการโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่2 กรมชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน ได้เร่งสำรวจ อ่างเก็บน้ำ เหมืองฝาย แหล่งน้ำลำห้วยต่างๆ เพื่อเตรียมเสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงงานชลประทาน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติงบประมาณและบรรจุเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2571
โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจพื้นที่การขอสร้างอ่างเก็บน้ำมวบ อ.เวียงสา ซึ่งชาวบ้านตำบลน้ำมวลและตำบลส้านนาหนองใหม่ ต้องการเป็นอย่างมาก สำรวจคลองชลประทานบ้านนาดอย ฝายห้วยเป๋า-ปาด บ้านนาดอย ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย การขอสร้างฝายกั้นน้ำที่บ้านปิงใน-ห้วยเย็น ตำบลนาหมื่น รวมถึงโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งลำน้ำกึ๋นโดยใช้กล่องบรรจุหิน (กล่องเกเบี้ยน) เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร แก้ปัญหาทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วม
นายมีชัย เปิดเผยว่า ชาวบ้านได้มีการส่งหนังสือขอพัฒนาแหล่งน้ำในเขตชลประทานน่าน ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 80- 100 เรื่อง ที่ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายใน 3 เดือนนี้ ซึ่งจากการสำรวจ พบว่า มีโครงการที่ได้สร้างไปแล้ว บางจุดมีความชำรุดเสียหาย บางจุดก็อาจไม่เหมาะกับบริบทในสถานะปัจจุบัน เพราะสภาพลำห้วยมีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการออกแบบว่าควรจะเป็นแบบไหนที่เหมาะสม
โดยหลังจากนี้จะส่งทีมสำรวจลงพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อนำเอาสิ่งที่ชาวบ้านเสนอกับการออกแบบทางหลักวิศวกรรมให้สอดคล้องกัน แต่เป้าหมายหลักคือการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ตามหลักวิศวกรรมแล้วสามารถทำได้ แต่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เหมาะสมแค่ไหน และต้องให้ชาวบ้านชี้ว่าแนวไหนไม่มีปัญหาเรื่องที่ดิน ก็สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป