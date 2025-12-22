สระแก้ว- เขมรยิงมั่วหลังเกิดการปะทะหนักกับทหารไทยในพื้นที่แนวชายแดนโคกสูง จ.สระแก้ว ทำกระสุนตกใส่บ้านเรือน ปชช.จนเกิดไฟไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย ขณะ กองทัพไทย เปิดปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ในพื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
วันนี้ ( 22 ธ.ค) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ว่ายังคงตึงเครียด โดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะตอบโต้กันระหว่างทหารของทั้งสองฝ่าย และได้มีเสียงอาวุธหนักดังเป็นระยะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดน
และเมื่อเวลาประมาณ 07.20 น.ที่ผ่านมายังมีรายงานว่า ทหารกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักยิงข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทย จนทำให้กระสุนบางส่วนตกในพื้นที่ชุมชน อ.โคกสูง ซึ่งเป็นพิกัดใหม่ที่ไม่ไกลจากบ้านหนองหญ้าแก้ว ลักษณะเป็นการยิงกระสุนแบบไม่เจาะจงเป้าหมาย ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และเกิดไฟไหม้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดอนหลุม ได้รับผลกระทบโดยตรงและ 1ในนั้นยังถูกกระสุนปืนตกใส่จนเกิดไฟลุกไหม้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนัก โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปก่อนหน้านี้แล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน
พร้อมย้ำเตือนประชาชนที่ยังอยู่ใกล้แนวชายแดนให้งดเข้าในพื้นที่เสี่ยง และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ทั้วนี้ สถานการณ์ชายแดนด้าน จ.สระแก้ว ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อความไม่สงบที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อ โดยหน่วยงานความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง.
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า กองทัพไทย ได้เปิดปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ทหารกัมพูชาในพื้นที่ตาพระยา-บึงตะกวน อ.อรัญประเทศ ตั้งแต่เช้ามืดเวลาตี 05:00. - 06:30น.ที่ผ่านมา