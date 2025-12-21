ชาวนาระดมเครื่องสูบน้ำเร่งกู้ข้าวนับพันไร่ หลังน้ำท่วมลด แต่ทุ่งนายังอ่วม หวังลดความชื้นก่อนเก็บเกี่ยวสู้ราคาข้าวตกต่ำ

อ่างทอง - ชาวนาอ่างทองรวมพลังตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากท้องทุ่ง หลังน้ำท่วมใหญ่เริ่มคลี่คลาย แต่พื้นที่นาหลายพันไร่ยังมีน้ำขัง ข้าวกำลังสุกงอม หวังให้ต้นข้าวแห้งก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ราคาดี ท่ามกลางต้นทุนสูงและราคาข้าวตกต่ำ
วันนี้( 21 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณ คลองชนาง หมู่ 4 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พบชาวนาในพื้นที่ได้ร่วมกันปล่อยน้ำจากท้องนา ลงสู่ลำรางและคลองชนาง พร้อมตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวนหลายเครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่นาน้ำท่วมหลายพันไร่ลงสู่คลองใหญ่ หวังฟื้นฟูนาข้าวที่เหลือรอดจากอุทกภัยให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันเวลา
แม้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจะลดลงแล้ว แต่ยังมีน้ำจำนวนมากขังอยู่ในท้องทุ่งนา ส่งผลให้ต้นข้าวที่กำลังสุกงอมไม่สามารถเกี่ยวได้ หากเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีความชื้นสูง จะทำให้ราคาข้าวตกต่ำ ชาวนาจึงต้องเร่งสูบน้ำออกและรอให้ต้นข้าวแห้งก่อนการเก็บเกี่ยว
นายชโลม ยอดทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลตลาดใหม่ เปิดเผยว่า ชีวิตชาวนาต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง ปีนี้เกิดอุทกภัย น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นา ทำให้ข้าวบางส่วนจมน้ำเสียหาย ส่วนที่เหลือรอดและใกล้เก็บเกี่ยวแล้ว กลับประสบปัญหาน้ำในท้องทุ่งยังไม่ลดลง จำเป็นต้องระดมเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านมาช่วยกันเร่งระบายน้ำออก
ขณะเดียวกัน ทางหน่วยงานชลประทานได้เข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่นาที่ถูกน้ำท่วมมีจำนวนหลายพันไร่ ประกอบกับข้าวอยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ชาวนาจึงต้องเร่งสูบน้ำออกอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาผลผลิตและลดความเสียหาย
นายชโลม กล่าวอีกว่า หากข้าวมีความชื้นสูง ราคาจะอยู่เพียงประมาณ เกวียนละ 4,000 บาท แต่หากสามารถปล่อยให้ต้นข้าวแห้ง ความชื้นต่ำ ราคาจะขยับขึ้นเป็น เกวียนละ 5,000–6,000 บาท ซึ่งมีผลต่อรายได้ของชาวนาโดยตรง ท่ามกลางภาวะต้นทุนการผลิตสูงและราคาข้าวที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง