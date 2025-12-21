ตื่นตาตื่นใจ! นั่งเรือชมบัวหลวงบานสะพรั่งกลางทุ่งสามร้อยยอด รับลมหนาวส่งท้ายปี

ประจวบคีรีขันธ์ – อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวธรรมชาติรับปีใหม่ ชวนนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมบัวหลวงสีชมพูบานสะพรั่งเต็มทุ่งกว่า 10 ไร่ ควบคู่ชม “ถ้ำเขาจูบกัน” ไฮไลท์กลางทุ่งสามร้อยยอด ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย คาดบัวจะออกดอกต่อเนื่องยาวถึงช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงสภาพอากาศเริ่มเย็นสบาย เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยภายในทุ่งสามร้อยยอด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดออกสำรวจพื้นที่พบว่า บัวหลวงเริ่มทยอยออกดอกสีชมพู บานสะพรั่งเป็นบริเวณกว้างกว่า 10 ไร่ ล่าสุดจึงเปิดให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมทุ่งบ้านเกาะไผ่ ให้บริการพานักท่องเที่ยวนั่งเรือชมบัว ชมนก และชมถ้ำเขาจูบกัน
คาดว่าบัวหลวงจะทยอยออกดอกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากยังมีดอกตูมที่รอชูช่ออยู่อีกหลายชุด ทำให้นักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชมความงดงามของทุ่งบัว ต่างเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติอย่างคึกคัก
นายเกรียงไกร ทิมแท้ หัวหน้าจุดท่องเที่ยวชมบัวและถ้ำเขาจูบกัน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังท่าเรือชมทุ่งบ้านเกาะไผ่ หมู่ 5 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อเช่าเรือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมทุ่งบ้านเกาะไผ่ ในราคาเหมาลำลำละ 600 บาท นั่งได้ไม่เกิน 4 คน จากนั้นชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ ใช้เวลานั่งเรือไป-กลับประมาณ 1 ชั่วโมง สอบถามและจองเรือได้ที่ โทร. 092-5147461
หลังจากการสำรวจพบว่าบัวหลวงเริ่มทยอยออกดอก อุทยานฯ จึงเปิดให้สมาชิกกลุ่มฯ ให้บริการพานักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งมีจุดชมบัวหลัก 2 จุด โดยใช้วิธีถ่อเรือเข้าไปชม เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถชมบัวหลวงควบคู่กับการชมถ้ำเขาจูบกัน โดยแนะนำให้มาในช่วงเช้าตรู่ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จะได้สัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นสบาย และชมฝูงนกนานาชนิดบินออกหากิน เหมาะแก่การเก็บภาพความประทับใจ
ด้านนายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด กล่าวว่า ไฮไลท์การท่องเที่ยวของอุทยานฯ คือการนั่งเรือล่องชมบัวหลวง ซึ่งก่อนหน้านี้หลายจุดไม่มีดอกบัวให้เห็นจากสภาพธรรมชาติ แต่ขณะนี้บางพื้นที่เริ่มออกดอกแล้ว และจะมีให้ชมต่อเนื่องจนถึงเทศกาลปีใหม่
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือล่องชม “ถ้ำเขาจูบกัน” ซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กกลางทุ่งสามร้อยยอด รายล้อมด้วยจุดชมธรรมชาติ อาทิ หัวเขาแมว กุ้ยหลินเมืองไทย และผาโบราณ โดยเรือสามารถเข้าไปได้ครั้งละ 1 ลำ ต้องใช้การถ่อเรือเข้าไปส่งนักท่องเที่ยว เมื่อขึ้นแพและมองย้อนกลับออกมา จะเห็นลักษณะคล้าย “คนจูบกัน” อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 100–200 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเรือให้บริการประมาณ 20 ลำ สร้างรายได้ให้กับชุมชนเฉลี่ยวันละ 400–800 บาทต่อคนหลังหักค่าใช้จ่าย
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนต่างชื่นชอบบรรยากาศการนั่งเรือชมบัวหลวงที่ออกดอกชูช่อสีชมพู ท่ามกลางฉากหลังของเทือกเขาสามร้อยยอดที่ทอดยาวอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอากาศบริสุทธิ์ และแวะชมถ้ำเขาจูบกัน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในช่วงที่บัวหลวงกำลังบานสะพรั่งเต็มทุ่ง