เขมรยอมรื้อเขื่อนดักตะกอน หลังไทยขู่ปิดเส้นทางส่งเสบียงสะพานเกาะกง จับตาใกล้ชิดรื้อหมด 300 เมตรตามที่รับปากหรือไม่

ตราด- เขมร ยอมรื้อเขื่อนดักตะกอนยาว 300 เมตร หลังไทยขู่ปิดเส้นทางส่งเสบียงสะพานเกาะกง และล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งจันทบุรีและตราด ไว้ได้เบ็ดเสร็จแล้ว
วันนี้( 22 ธ.ค.) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้เผยข้อมูลว่า หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่งจันทบุรีและตราด ไว้ได้โดยเบ็ดเสร็จแล้ว พร้อมจะเร่งเสริมฐานที่มั่นให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคง
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการตรวจพบว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้ก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนยื่นลงไปในทะเล บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 73 บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ซึ่งสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวส่งผลให้ กัมพูชา มีพื้นที่ทางบกและทางทะเลเพิ่มขึ้น แต่ในทางกลับกันได้ทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง เข้ากัดเซาะริมตลิ่งในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนาวิกโยธิน 182 จนได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้เปิดฉากเจรจากับภูมิภาคทหารที่ 3 ของกัมพูชา เพื่อให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทันที โดยยื่นมาตรการกดดันขั้นเด็ดขาดว่า หากไม่มีการรื้อถอน ฝ่ายไทยจำเป็นต้องสั่งตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงบริเวณสะพานเกาะกง ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญ
และล่าสุด มีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชา ยอมรับข้อเสนอและเริ่มดำเนินการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลา 16.00 น.วานนี้ (20 ธ.ค.) ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนฯ จะยังคงเฝ้าสังเกตการณ์จนกว่าการรื้อถอนความยาวประมาณ 300 เมตรจะแล้วสร็จสิ้น และสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ