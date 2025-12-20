xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้นำท้องถิ่นศรีราชา ผนึกกำลังญาติ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง พา “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลกมวยสากล เข้ารับการบำบัดอาการติดสุรา กับ “หมอปลา มือปราบสัมภเวสี” หลังใช้ชีวิตขาลง สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้าน หวังฟื้นฟูชีวิตและคืนคนดีสู่สังคม

จากกรณี นายอำนาจ หรือ “ทิ้ง” หรือ “เพชร” รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลอาชีพ รุ่นฟลายเวต IBF และอดีตแชมป์ระดับนานาชาติในมวยสมัครเล่น ประสบปัญหาชีวิตอย่างหนัก ติดสุรา มีพฤติกรรมโวยวาย สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แม้ก่อนหน้านี้ญาติและผู้เกี่ยวข้องจะพยายามช่วยเหลือพาเข้าบำบัดหลายครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากหลบหนีออกมาทุกครั้ง

ล่าสุดวันนี้ ( 20 ธ.ค.) ญาติของนายอำนาจ รื่นเริง ได้เข้าหารือแนวทางการช่วยเหลือกับ นายอิทธิพัทธ์ “ผู้ใหญ่ดำ” พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ นายวิเชียร “ผู้ใหญ่เชียร” เหล็งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ นางรุ่งจิรา บัวคลี่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ น.ส.ชัญญาพัทธ์ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เพื่อหาแนวทางนำตัวนายอำนาจเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง

ภายหลังการพูดคุย ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะพานายอำนาจ รื่นเริง เข้ารับการบำบัดกับ “หมอปลา มือปราบสัมภเวสี” ซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ดำ โดยสถานที่บำบัดคือบ้านหมอปลา–น้ำฟ้า บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดให้การดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ญาติของนายอำนาจให้ความเห็นชอบ และตัวนายอำนาจเองก็แสดงความสมัครใจเข้ารับการรักษา

การดำเนินการครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สภ.ศรีราชา นำโดย พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผู้กำกับการ สภ.ศรีราชา และ พ.ต.ท.ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม มอบหมายให้ จ.ส.ต.วิศรุต ขำเจริญ ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความเรียบร้อย

นายอิทธิพัทธ์ “ผู้ใหญ่ดำ” พูลสวัสดิ์ เปิดเผยว่า หลังได้รับข้อมูลจากทางญาติ เห็นว่าสมควรเร่งช่วยเหลือนายอำนาจอย่างจริงจัง เพื่อบำบัดอาการติดสุราและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ประกอบกับตนมีความคุ้นเคยกับหมอปลา จึงประสานขอความช่วยเหลือ และได้รับการตอบรับด้วยความยินดี

ผู้ใหญ่ดำ กล่าวด้วยว่า หากนายอำนาจสามารถรักษาตัวจนกลับมาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว อาจมีแนวคิดผลักดันให้กลับมาทำประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการเป็นเทรนเนอร์มวย ถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกสอนมวยให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า “คนล้มได้ แต่สังคมไม่ควรทอดทิ้ง”








ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม
ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม
ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม
ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม
ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น