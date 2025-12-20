ผู้ใหญ่บ้านศรีราชายื่นมือช่วย “อำนาจ รื่นเริง” พาเข้าบำบัดกับ “หมอปลา” หวังคืนอดีตแชมป์สู่สังคม

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้นำท้องถิ่นศรีราชา ผนึกกำลังญาติ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง พา “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลกมวยสากล เข้ารับการบำบัดอาการติดสุรา กับ “หมอปลา มือปราบสัมภเวสี” หลังใช้ชีวิตขาลง สร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้าน หวังฟื้นฟูชีวิตและคืนคนดีสู่สังคม
จากกรณี นายอำนาจ หรือ “ทิ้ง” หรือ “เพชร” รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลอาชีพ รุ่นฟลายเวต IBF และอดีตแชมป์ระดับนานาชาติในมวยสมัครเล่น ประสบปัญหาชีวิตอย่างหนัก ติดสุรา มีพฤติกรรมโวยวาย สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แม้ก่อนหน้านี้ญาติและผู้เกี่ยวข้องจะพยายามช่วยเหลือพาเข้าบำบัดหลายครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากหลบหนีออกมาทุกครั้ง
ล่าสุดวันนี้ ( 20 ธ.ค.) ญาติของนายอำนาจ รื่นเริง ได้เข้าหารือแนวทางการช่วยเหลือกับ นายอิทธิพัทธ์ “ผู้ใหญ่ดำ” พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ นายวิเชียร “ผู้ใหญ่เชียร” เหล็งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ นางรุ่งจิรา บัวคลี่ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ น.ส.ชัญญาพัทธ์ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 เพื่อหาแนวทางนำตัวนายอำนาจเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง
ภายหลังการพูดคุย ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะพานายอำนาจ รื่นเริง เข้ารับการบำบัดกับ “หมอปลา มือปราบสัมภเวสี” ซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่ดำ โดยสถานที่บำบัดคือบ้านหมอปลา–น้ำฟ้า บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเปิดให้การดูแลผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ญาติของนายอำนาจให้ความเห็นชอบ และตัวนายอำนาจเองก็แสดงความสมัครใจเข้ารับการรักษา
การดำเนินการครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สภ.ศรีราชา นำโดย พ.ต.อ.ปัญจนนท์ วิจิตรโท ผู้กำกับการ สภ.ศรีราชา และ พ.ต.ท.ณัฐกร สุขวัฒนไพศาล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม มอบหมายให้ จ.ส.ต.วิศรุต ขำเจริญ ร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางและดูแลความเรียบร้อย
นายอิทธิพัทธ์ “ผู้ใหญ่ดำ” พูลสวัสดิ์ เปิดเผยว่า หลังได้รับข้อมูลจากทางญาติ เห็นว่าสมควรเร่งช่วยเหลือนายอำนาจอย่างจริงจัง เพื่อบำบัดอาการติดสุราและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ประกอบกับตนมีความคุ้นเคยกับหมอปลา จึงประสานขอความช่วยเหลือ และได้รับการตอบรับด้วยความยินดี
ผู้ใหญ่ดำ กล่าวด้วยว่า หากนายอำนาจสามารถรักษาตัวจนกลับมาแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว อาจมีแนวคิดผลักดันให้กลับมาทำประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการเป็นเทรนเนอร์มวย ถ่ายทอดประสบการณ์และฝึกสอนมวยให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า “คนล้มได้ แต่สังคมไม่ควรทอดทิ้ง”