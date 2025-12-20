ตม.อยุธยาบุกปิดล้อมแคมป์แรงงานนครหลวง รวบกัมพูชาลอบเข้าเมือง 10 ราย บางรายอยู่ไทยนานนับ 10 ปี

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อยุธยา บูรณาการร่วมตำรวจ สภ.นครหลวง ปิดล้อมตรวจค้นแคมป์พักคนงานพื้นที่อำเภอนครหลวง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 10 ราย ไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ คุมตัวดำเนินคดี พร้อมเตรียมผลักดันกลับประเทศหลังด่านเปิด
วันนี้ ( 20 ธ.ค.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.ต.ท.เอกฤทธิ์ พหลเวชช์ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ พ.ต.ท.นิวัฒน์ เลิศกรประดิษฐ์ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังชุดสืบสวนปราบปราม บูรณาการร่วมกับ พ.ต.อ.สรายุทธ แสงทอง ผู้กำกับการ สภ.นครหลวง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นครหลวง
เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมตรวจค้นแคมป์พักคนงานไม่มีเลขที่ ในพื้นที่ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 ราย เป็นชายทั้งหมด นำโดยนายแย้มฯ อายุ 38 ปี ไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้ เข้าข่ายหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ หนึ่งในแรงงานให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า เข้ามาอาศัยและทำงานในประเทศไทยนานประมาณ 10 ปี โดยก่อนหน้านี้เคยมีหนังสือเดินทางถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อหมดอายุไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ ทำให้ต้องพักอาศัยอยู่ตามแคมป์คนงาน และรับจ้างแรงงานรายวันตามโรงงานปุ๋ยต่าง ๆ โดยไม่มีนายจ้างหรือหัวหน้างานเป็นหลักแหล่ง จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นครหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนจะทำการผลักดันกลับประเทศเมื่อด่านชายแดนไทย–กัมพูชาเปิดทำการต่อไป