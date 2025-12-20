ตร.ภาค 6 แกะรอยตามซิวแก๊งสแกมเมอร์ อ้างเป็น “ผบ.พล.ม.1”ลวงเสี่ยซื้อลวดหนามหีบเพลงสกัดเขมรรุกรานสูญ 2.2 ล้าน

กำแพงเพชร - ตำรวจภูธรภาค 6 แกะรอยข้ามภาค ก่อนประสานท้องที่ตามซิวแก๊งสแกมเมอร์สาวสระแก้ว-หนุ่มอุบลฯ อ้างตัวเป็น “ผบ.พล.ม.1” หลอกเสี่ยกำแพงเพชรใจรักชาติจนหลงเชื่อโอนเงินซื้อลวดหนามหีบเพลงส่งสนับสนุนกำลังพลชายแดนไทย-กัมภูชา สูญเงินกว่า 2.2 ล้าน
วันนี้(20 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งความจากผู้เสียหายเมื่อ 19 ต.ค.68 ที่ผ่านมาว่า ถูกกลุ่มคนร้ายที่อ้างว่าเป็น “ผู้บัญชาการทหารม้า (พล.ม.1)” ทำทีจะให้ช่วยจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว แต่บังเอิญมีงานด่วนต้องเร่งจัดซื้อก่อน คือ ลวดหนามหีบเพลง ไว้ไปสนับสนุนชายแดน ไทย-กัมพูชา จึงได้สอบถามผู้เสียหายว่าสามารถจัดซื้อให้ได้หรือไม่
ต่อมาผู้เสียหายติดต่อไปยังโรงงานผลิตลวดหนามหีบเพลง ตามที่คนร้ายอ้างระบุถึงบริษัทที่ควรจัดหาให้ จากนั้นได้ดำเนินการติดต่อซื้อขายจนแล้วเสร็จ พร้อมระบุให้ส่งไปยังค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งใบเสนอราคาลงนามสั่งซื้อโดย “พลตรี” คนหนึ่ง ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ทำให้ผู้เสียหายมั่นใจ และโอนเงินไปเป็นจำนวน 2.2 ล้านแล้ว
ภายหลังผู้เสียหายเริ่มเอะใจ จึงได้ติดต่อกลับไปยังกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว ปรากฎว่าไม่สามารถติดต่อใครได้อีกเลย จึงรู้ตัวว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงิน และติดต่อไป ที่ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 กลับไม่รับรู้เรื่องดังกล่าว กระทั่งรู้ว่าถูกหลอก จึงเดินทางเข้ามาแจ้งความที่ สภ.เมืองกำแพงเพชร
ต่อมา พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 , พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ รอง ผบช.ภ.6 , พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.เดชพล เปรมศิริ ผบก.สส.ภ.6 , พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน รอง ผบก.สส.ภ.6 ,พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ รอง ผบก.สส.ภ.6 สั่งการให้ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 , พ.ต.ท.กิติคุณ รักแจ้ง รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 พ.ต.ท.อัศนันท์ ธนเลิศภูวเวทย์ รอง ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 พ.ต.ท.อลงกต ทับชม กับพวก ดำเนินการสืบสวนขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ หลอกลวงให้โอนเงินสั่งซื้อลวดหนามหีบเพลงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดชุดสืบสวน ได้ตรวจสอบตามเส้นทางเงินยอดโอน 2,222,800 บาท ขยายผลและสามารถติดตามควบคุมตัวผู้ต้องได้ 2 ราย คือ 1. น.ส.กฤษฎารัตน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ในความผิดฐาน “ร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ, ร่วมกันฉ้อโกง และ ร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุมได้ที่ ปากซอย นิมิตใหม่ 9 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครฯ
2.นายใจเพ็ชร (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ในความผิดฐาน “ร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ, ร่วมกันฉ้อโกง และ ร่วมกันฟอกเงิน โดยจับกุม บริเวณบ้านนาบัว ม.10 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
โดยพบว่า น.ส.กฤษฎารัตน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง อ้างถึง “นายพล” จนเหยื่อซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลงเชื่อ ส่วนนายใจเพ็ชร ทำหน้าที่เป็นผู้ถอนเงินสดออกจากธนาคาร ซึ่งได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งคู่ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป