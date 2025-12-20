สถานการณ์ชายแดน- เงินบาทแข็งยังไม่กระทบท่องเที่ยวพัทยา แต่ต้องจับตาใกล้ชิด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี ชี้สถานการณ์ชายแดน- เงินบาทแข็ง กดความเชื่อมั่นทำต่างชาติชะลอเดินทาง เผยแม้ พัทยา จะยังไม่ได้รับผบกระทบตรงแต่ก็ยังคงต้องจับตาใกล้ชิด
จากสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนซึ่งถูกยกเลิกการจองที่พักเนื่องจากนักท่องเที่ยวหวั่นเกรงเรื่องความไม่ปลอดภัย ทำให้บริษัททัวร์บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยวมาที่เมืองพัทยา.จ.ชลบุรี แทนจนทำผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดนั้น
วันนี้ (20 ธ.ค.) นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เผยว่าแม้ขณะนี้ เมืองพัทยา จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยตรง แต่ประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ติดตามข่าวจากสื่อต่างประเทศ ที่มักมองภาพข่าวในมุมเดียวที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติจน ทำให้เกิดความกังวลต่อการเดินทาง
ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยยังเจอปัจจัยเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นที่สุดในรอบ 4–5 ปี จากเดิมซึ่งเคยอยู่ที่ประมาณ 36–37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ได้ปรับลงมาอยู่ที่ระดับกว่า 31 บาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 8–10 % จนกลายเป็นผลกระทบสำคัญต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มหลักในช่วงฤดูหนาว ที่หากเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วต้องแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือปอนด์ เป็นเงินบาทไทยก็จะทำให้กำลังในการใช้จ่ายลดน้อยลงจนกระทบต่อรายได้ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจท่องเที่ยว
" ขณะนี้ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลายโดยเร็ว เพราะสถานการณ์ยืดเยื้อก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวระยะไกล ที่มีพฤติกรรมกาาวางแผนเดินทางและจองห้องพักล่วงหน้า 1–3 เดือน"
นายธเนศ ยังบอกอีกว่าจากการหารือกับผู้ประกอบการโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ พบว่าฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี 2568 นี้ยังเป็นไปตามปกติ แต่อัตราการจองห้องพักในช่วงไฮซีซันยังมีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และหลายโรงแรมมีการจองเข้าพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง จากที่ควรมีอัตราการเข้าพักสูงกว่า 80–90 %ในช่วงเวลาดังกล่าว
ส่วน ตลาดนักท่องเที่ยวจีน แม้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นบ้างหลังรัฐบาลจีนมีมาตรการสนับสนุนด้านการเดินทาง แต่ยังไม่สามารถทดแทนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หายไปจากตลาดเดิมได้ทั้งหมด
เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนบางส่วน เลือกเดินทางไปยังประเทศอื่น เช่น เกาหลีใต้ หรือประเทศในยุโรป มากกว่า
" ภาคการท่องเที่ยวของพัทยา ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมหวังว่าปัจจัยลบต่าง ๆ จะคลี่คลายโดยเร็ว เพื่อให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับคืนมา และช่วยให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง" นายธเนศ กล่าว