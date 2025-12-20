ศูนย์ข่าวศรีราชา- คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ผนึกกำลังสถานประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนในเขต EEC จัดงาน "CWIE DAY 2025” เตรียมพร้อมกำลังคนรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันนี้ (20 ธ.ค.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนในเขตพื้นที่ EEC จัดงาน " วันการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 หรือ CWIE DAY 2025” ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน
และมี น.ส.ชุ ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 (สท.2 ) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, นายณัฏฐ์ธน สารทจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม , นายสุรสิทธิ์ พลายแก้ว รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี , นายอดิศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบูรพา, ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและพันธกิจสังคม และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ภายใต้หลักการ Manpower Demand Driven Education Platform for Employability and Career Development Through Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) : University - Workplace Engagement ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เร่งตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาและเตรียมความพร้อมกำลังคนรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
ภายในงานมีทั้งการบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ CWIE สร้างเส้นทางที่ดีสู่โลกการทำงาน” โดย น.ส.ชุลี ศรีนวล และยังได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแสดงนิทรรศการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ กับนิสิตและคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับสถานประกอบการ
อีกทั้งยังสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการทำงานและประโยชน์ของ CWIE อีกด้วย
นายณัฏฐ์ธน สารทจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เผยว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรม สิ่งที่ต้องการที่สุดคือทักษะและความพร้อมในหลักวิชาการและหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของนักศึกษาเพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในการทำงานด้านต่างๆมากขึ้น
เช่นเดียวกับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ที่เผยว่าปัจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรสำหรับปริญญาตรีทั้งหมด 12 สาขา ซึ่งทั้งหมดสามารถรองรับความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจทั้งด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นชีวภาพ กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในอนาคตเราคาดหวังว่าจะสามารถนิสิตด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ