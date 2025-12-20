ตร.ปทส.บุกยึดคาดอยภูคา ทั้งแบคโฮ-เลื่อย 2 บริษัทใหญ่ทั้งปรับหน้าดินทั้งตัดพญาเสือโคร่ง-ไม้หวงห้าม ริมถนน

น่าน - อุกอาจ ปทส.แกะรอยพบ 2 บริษัทลอบปรับหน้าดิน-ตัดทั้งต้นพญาเสือโคร่งและไม้หวงห้าม-เจาะท่อ ขนานถนนกลาง "ดอยภูคา" ป่าต้นน้ำเมืองน่าน
วันนี้ (20 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) และ สภ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้ตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์ตัดไม้ทำลายป่าหลายรายการ
ทั้งนี้ พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส.สืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเข้าไปตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติ "ดอยภูคา" ป่าต้นน้ำของ จ.น่าน ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ณัทกฤช น้อยคำปัน ผกก.4 บก.ปทส. ว่าที่ พ.ต.ต.จิรายุ อิ่นแก้ว สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเข้าตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบพบป่าข้างทางหลวงหมายเลข 1081 สายบ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ที่ตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว พื้นที่หมู่ 10 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ ถูกตัดโค่น หนึ่งในนั้นเป็นต้นพญาเสือโคร่ง ซึ่งถือเป็นพันธุ์ไม้ที่ผลิดอกงดงามจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.น่าน นอกจากนี้ยังพบผืนป่าถูกแผ้วถางเป็นบริเวณกว้างด้วยรถแบคโฮ มีการติดตั้งท่อน้ำเพื่อเปิดแนวป่า ฯลฯ
อย่างไรก็ตามไม่พบบุคคลใดอยู่บริเวณดังกล่าวโดยพบแต่ของกลางที่ทิ้งเอาไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดของกลางได้จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วยรถแบคโฮ 1 คัน รถติดเครื่องเจาะ 1 คัน ไม้หวงห้ามเป็นต้นพญาเสือโคร่ง 1 ต้น ไม้หวงห้ามต้นตุ้มเต๋น 1 ต้น เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เครื่อง และแผ่นบังคับโซ่ยนต์ 1 อัน
จากการสืบสวนทราบว่าบริษัทใหญ่ 2 ราย ร่วมกันเข้าไปตัดไม้และแผ้วถางผืนป่าติดกับถนนสายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหา "ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย,ร่วมกันก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่,ร่วมกัน ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่,และร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นนำของกลางส่ง สภ.บ่อเกลือ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.