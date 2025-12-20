ทกจ.เชียงรายลุยโครงการ"LIFE ARTIST"ชูงานศิลปะฝีมือยอดศิลปินคนเชียงราย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

เชียงราย- สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Chiangrai Life Artist Studio for Tourism Media FamTrip ครั้งที่ 1 "เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจ" นำเยือนบ้านศิลปินอาชีพพร้อมชื่นชมผลงาน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยงานศิลปะ ผลักดันเชียงรายมุ่งสู่การเป็นจุดหมายแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะ
เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค.68 นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ทกจ.) มอบหมายให้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม Chiangrai Life Artist Studio for Tourism Media FamTrip ครั้งที่ 1 "เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจ" ภายใต้โครงการ "ศิลปิน ศิลปาชีพ" (LIFE ARTIST) ด้วยการนำไปเยือน 5 จุดหมาย ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงบ้านศิลปินอาชีพจังหวัดเชียงราย ซึ่งนำไปเยือนยัง 5 จุดหมายที่จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อมกับชื่นชมผลงานศิลปะและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินของจังหวัดเชียงรายไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและเดินหน้าผลักดันงานศิลปะของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักอยากแพร่หลาย ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนทั่วไป และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ
ทั้งนี้นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Media FamTrip ในครั้งนี้ เป็นการพาไปเยือนและเที่ยวชม 5 จุดหมายตามเส้นทาง ซึ่งเป็นการเดินหน้าเร่งการผลักดันเผยแพร่ศิลปะให้กลุ่มคนในจังหวัด และต่างจังหวัดได้รับรู้เกี่ยวกับศิลปิน และศิลปะในจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางที่ ทกจ.จัดขึ้นมานั้น ต้องการให้มีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของจังหวัดเชียงราย โดยการนำผลงานศิลปะจากศิลปินมาช่วยในการขับเคลื่อน ซึ่งแต่ละจุดหมายในเส้นทางที่ 1 ครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่ร่วมสมัย นำศิลปะมาผสมผสานควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างกลมกลืน ซึ่งโครงการฯ คาดหวังให้คนภายนอก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสและชื่นชมกับศิลปะจากศิลปินของจังหวัดเชียงรายไปด้วยกัน
สำหรับโครงการ“Chiangrai Life Artist Studio for Tourism” ที่มีการกิจกรรม Media FamTrip ครั้งที่ 1 นี้ เป็นเส้นทางแห่งแรงบันดาลใจ มุ่งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ ด้วยการพาไปสัมผัสผลงานศิลปะในสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย เริ่มต้นด้วย พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเชียงราย (Chiangrai Contemporary Art Museum - CCAM) ที่เป็นแลนด์มาร์คศิลปะแห่งใหม่ โดยสมาคมขัวศิลปะ ตั้งอยู่ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร-วันอาทิตย์ 09:00-18:00 น. (ปิดวันจันทร์) ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ฯ มีนิทรรศการถาวร-หมุนเวียน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์เฉลิมชัย และถวัลย์ ดัชนี
โดยสถานที่แห่งนี้มีจุดเด่นคืออาคารสวยงาม: เป็นหอคอยดำ-ขาว สะท้อนศิลปินใหญ่ของเชียงราย (ถวัลย์ ดัชนี และเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) และจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยหมุนเวียน พร้อมทั้งยังมีห้องนิทรรศการถาวรของสองศิลปิน กิจกรรมศิลปะ: Art Workshop และ Sunday Art Market (เฉพาะบางวัน) อีกทั้งยังมี CCAM Art Shop & Cafe ร้านค้าและคาเฟ่ให้บริการอีกด้วย
จากนั้นนำไปที่ “ดาษดาสตูดิโอ" (Dadsada Studio) อีกหนึ่งสตูดิโอศิลปะและงานไม้ เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยสไตล์ ผลงานส่วนใหญ่มาจากศิลปินเจ้าของสตูดิโอของคุณพุทธรักษ์ ดาษดา และ คุณเอกพงษ์ ใจบุญ ซึ่งหลงใหลในความงามของดอกไม้ ธรรมชาติ และงานไม้ ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการแล้วจากเดิมที่เป็นทั้งคาเฟ่และพื้นที่งานศิลปะ ตอนนี้ได้ปรับเป็นพื้นที่สำหรับจัด งานศิลปะและการออกแบบงานไม้ เป็นหลัก
ต่อด้วย "ERROR SMITH" (เออเร่อสมิธ) คาเฟ่สายศิลปะเป็นคาเฟ่และพื้นที่ศิลปะที่ตั้งอยู่ในย่านบ้านดู่ ใกล้กับสนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยร้านตกแต่งในสไตล์ Industrial Loft ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและความดิบเท่ ซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนรักศิลปะ กาแฟ และการถ่ายรูปสวยๆ มีการจัดแสดงผลงานของศิลปินหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สลับหมุนเวียนกันไป เหมาะแก่การไปนั่งชิลล์ จิบกาแฟ และเสพงานอาร์ตในที่เดียวกัน โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 - 18:00 น. และในวันศุกร์-เสาร์จะขยายเวลาเปิดถึง 22:00 น.
ขยับต่อไปยัง "บ้านดอยดินแดง" หรือที่คนเหนือเรียก “คุ้มดอยดินแดง” อีกหนึ่งศิลปะเป็นทั้งบ้าน สตูดิโอ ภายในบริเวณบ้านดอยดินแดง จะได้เห็นกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ทั้งการปั้น การแต่งทรง การตาก การลงสี ฯลฯ รวมถึงได้เห็นเครื่องปั้นสวย ๆ ที่จัดวางอยู่ทั้งในและนอกอาคาร นอกจากงานปั้นสวย ๆ แล้ว บรรยากาศยังร่มรื่นมากและมีร้านกาแฟเล็กให้นั่งพัก สามารถจิบกาแฟไปพร้อมๆ กับชื่นชมงานเซรามิกในห้อง Discount ที่เป็นงานแฮนด์เมดที่ทำขึ้นอย่างประณีต ซึ่งแม้ราคาจะสูงกว่างานผลิตจากระบบโรงงาน แต่การันตีคุณภาพและโรงแรมชื่อดังหลายแห่งต่างสั่งซื้อนำไปใช้เป็นประจำ
ปิดท้ายด้วย "ศิลปินซอย 8 เชียงราย" ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกันที่บ้านป่าห้า ตำบลนางแล นำโดยศิลปินหลักๆ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์แก้วฟ้า เกษรศุกร์ (เซรามิก), อาจารย์ธีรยุทธ สืบทิม (สีน้ำ/อะคริลิก), และ ชาญศิลป์ ใจคำ (อะคริลิก จินตนาการ) ซึ่งเปิดบ้านให้เข้าชมผลงานและบรรยากาศศิลปะที่แตกต่างกันไป ถือว่าเป็นศิลปะใน หลากหลายแขนงมารวมตัวที่เดียวกันอย่างลงตัว