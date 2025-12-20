อุทาหรณ์สลด!ครอบครัวร้องขอความเป็นธรรม ชาวปางศิลาทองโดนพิตบูลขย้ำดับคาป่าใกล้สวนแตงโม

กำแพงเพชร – อุทาหรณ์สลด..คนดูแลสวนแตงโมปางศิลาทอง วัย 52 ปี ถูกสุนัขพิตบูลขย้ำ กลายเป็นศพนอนคว่ำหน้าคาป่าสักใกล้สวน พบรอยคมเขี้ยวทั่วร่าง-แผลฉกรรจ์ทั้งหน้าอก/คอ รวมทั้งร่องรอยหนีล้มลุกคลุกคลานเป็นทางกว่า 10 เมตร ก่อนสิ้นลม ลูกๆร่ำไห้ขาดเสาหลักครอบครัวหวั่นคดีไม่คืบ
กรณีเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ..นายเพยาว์ ทรัพย์เลิศ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ถูกสุนัขรุมกัดเสียชีวิตภายในป่าสักใกล้กับสวนแตงโม ในพื้นที่ ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ซึ่งครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดหนองไก่ฟ้า หมู่ที่ 9 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร และมีกำหนดฌาปนกิจในวันนี้(20 ธ.ค.68)
ผู้สื่อข่าวและ สิบเอก ประจักรกฤษ สายทิพย์ ผู้ก่อตั้งเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว ร่วมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ซึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.68 เวลา 22.00 น. ที่บริเวณป่าสักใกล้กับสวนแตงโม โดยพบร่างของผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าในลักษณะใช้มือปิดบังบริเวณใบหน้า ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบร่องรอยการล้มลุกคลุกคลานเป็นระยะทางกว่า 10 เมตร
ใกล้กับจุดที่ผู้ตายเสียชีวิตพบกิ่งไม้เปื้อนเลือดตกอยู่ สภาพผู้เสียชีวิตถูกคมเขี้ยวของสัตว์กัดทั่วบริเวณร่างกาย และมีแผลฉกรรจ์ที่หลังคอ หน้าอก คาดว่าถูกสุนัขขนาดใหญ่กัดจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัข ซึ่งทราบว่าเป็นสุนัขพันธุ์พิตบูล ที่อาศัยอยู่ที่บ้านใกล้สวนแตงโมที่เกิดเหตุ ก็มาร่วมพิธีศพที่วัด แต่ก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยา ทำให้ครอบครัวกลัวว่าคดีความจะไม่คืบหน้า และผู้ตายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลส่งเสียลูก 4 คน และหลาน 2 คน
สอบถาม นางมนต์ทา เทียมโพธิ์ ภรรยาผู้เสียชีวิต อายุ 57 ปี เล่าว่าวันเกิดเหตุตนเองไม่ได้อยู่ที่บ้านเนื่องจากไปต่างจังหวัด แต่พยายามติดต่อสามีตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำไม่สามารถติดต่อได้ จึงให้ลูกๆไปหาที่สวนแตงโมที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ ต่อมาตนเองได้รับแจ้งจากลูกว่าพบศพสามีนอนเสียชีวิตในป่าสัก จึงรีบกลับมาที่บ้าน
“รู้สึกเสียใจมาก ที่ผ่านมาสามีเป็นคนดี ตั้งใจทำมาหากินอย่างสุจริต เป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลลูกๆอีก 5 คน หลังจากนี้ยังไม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร อยากได้รับความเป็นธรรมและการรับผิดชอบจากเจ้าของสุนัข และกังวลว่าเรื่องจะเงียบหายไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากให้ตำรวจเร่งดำเนินการทางคดี”
น.ส.สุดารัตน์ อายุ 16 ปี ลูกสาวของผู้เสียชีวิต เล่าว่า วันเกิดเหตุน้องชายและแม่ โทร.มาถามหลายครั้งว่าพ่อกลับบ้านหรือยัง ก็ตอบกลับแม่และน้องๆไปว่าพ่อยังไม่ได้กลับบ้าน แล้วออกติดตามพ่อภายในหมู่บ้านจนค่ำแต่ไม่พบ ต่อมาเวลา 21.00 น.จึงได้ตัดสินใจพาพี่ชายอายุ 17 ปี เดินทางไปที่สวนแตงโมที่พ่อทำงานอยู่
กระทั่งพบรถจักรยานยนต์ของพ่อจอดอยู่ และพบว่าโทรศัพท์อยู่หน้าตะกร้ารถ จึงได้จอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองเดินตามหาจนทั่วบริเวณดังกล่าว จนได้พบกับร่างของพ่อนอนคว่ำหน้าอยู่ จับตัวพ่อดูพบว่าพ่อตัวแข็งหมดแล้ว จึงได้โทรหาแม่และพี่ๆน้องๆให้มาดูพ่อ ก่อนที่ญาติจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่ผ่านมาพ่อเป็นเสาหลักของบ้านดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี ทำงานส่งลูกเรียนหนังสือ ตนรู้สึกเสียใจมากจากการจากไปของพ่อและยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร ตอนนี้ตนเองกำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ชั้น ม. 4 เกรงว่าจะไม่สามารถเรียนต่อได้เนื่องจากไม่มีพ่อคอยส่งค่าเล่าเรียนอีกแล้ว
ด้านนายสันต์ สารศิริ อายุ 38 ปี และ น.ส.สมหญิง ทองกัณฑ์ อยู่บ้านเลขที่ 271 หมู่ที่ 6 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นเจ้าของสวนแตงโมและเป็นนายจ้างผู้เสียชีวิตเล่าว่า รู้จักกับผู้ตายมานานแล้วและได้ว่าจ้างให้ดูแลสวนแตงโมมากว่า 2 ปี ที่ผ่านมาผู้ตายเป็นคนขยัน ไม่เกเร รับผิดชอบงานที่มอบหมายไว้ให้ได้ดี ไว้วางใจได้ เป็นที่รักใคร่ของคนในชุมชน เพราะว่าเป็นคนอัธยาศัยดีไม่เคยเอาเปรียบใครและไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ในฐานะเจ้าของที่ดินยังรู้สึกหวาดกลัวในการเข้าพื้นที่อยู่ เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุก็ยังเห็นสุนัขตัวดังกล่าวเดินอยู่ในที่ดินสวนแตงโมของตัวเอง อยากฝากถึงผู้เลี้ยงสุนัขทุกคนให้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงไม่ปล่อยให้มาทำร้ายคนอื่น อยากให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยไม่ให้เกิดกับใครอีก
ล่าสุดความคืบหน้าทางคดี มีรายงานตำรวจ สภ.ปางศิลาทอง จะเรียกครอบครัวผู้เสียชีวิตและเจ้าของสุนัข เข้าให้ปากคำ และดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากงานศพแล้วเสร็จ