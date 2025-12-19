ตำรวจบางเลนรวบแก๊งลักตัดสายไฟส่องสว่าง ริมถนนบางเลน–บางหลวง พร้อมยึดทองแดง-ยาบ้า

นครปฐม – ตำรวจ สภ.บางเลน ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบท รวบแก๊งลักลอบตัดสายไฟส่องสว่างริมถนน หลังชาวบ้านร้องเรียนไฟข้างทางดับ ตรวจยึดทองแดงจำนวนมาก พร้อมอุปกรณ์ตัดสายไฟ และยาบ้า หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
วันนี้(19 ธ.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อม พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผู้กำกับการ สภ.บางเลน นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายณัฐกร หรือเอก แจ่มดอนไพร อายุ 37 ปี น.ส.ลาวัณย์ หรือโบว์ เผื่อนประไพ อายุ 20 ปี นายชาย อายุ 25 ปี สัญชาติเมียนมา จับกุมได้บริเวณริมทางสาธารณะ ถนนบางเลน–บางหลวง หมู่ 7 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ของกลางรวม 29 รายการ อาทิ รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ทองแดงน้ำหนักรวมกว่า 6 กิโลกรัม เครื่องมือตัดสายไฟหลายชนิด อุปกรณ์ปลอกสายไฟ และยาบ้า
พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนครปฐมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไฟส่องสว่างริมถนนไม่ติด จึงออกตรวจสอบและพบผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย กำลังนั่งปลอกสายไฟเพื่อนำทองแดงไปขาย จึงควบคุมตัวไว้และแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจค้น พบยาบ้า ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าของนายณัฐกร ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นของตนเอง ซื้อมาในราคาเม็ดละ 150 บาท และเสพไปแล้ว 2 เม็ด ขณะที่ผู้ต้องหาชายชาวเมียนมาไม่สามารถแสดงเอกสารการเข้าเมืองได้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา นายณัฐกร: ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง และเสพยาเสพติดน.ส.ลาวัณย์ ร่วมกันลักทรัพย์และเสพยาเสพติด นายชาย ร่วมกันลักทรัพย์ เสพยาเสพติด และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางเลน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป