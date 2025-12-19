แจ้ง 5 ข้อหาหนัก! 5 จนท.มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า รับลูกเสือโคร่งข้ามชาติ KNU ก่อนถูกกรมอุทยานฯตามยึด

กาญจนบุรี - อุทยานฯ–ด่านสัตว์ป่า แจ้งความดำเนินคดี 5 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี หลังพบหลักฐานทำหนังสือรับมอบลูกเสือโคร่งจากฝั่งเมียนมา เข้าข่ายครอบครอง–นำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครองผิดกฎหมาย ทั้งที่เคยลงนาม MOU กับกรมอุทยานฯ รับรู้ขั้นตอนชัดเจน
จากกรณีกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) นำเสือโคร่งเพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี ลักลอบข้ามชายแดนจากประเทศเมียนมา เข้ามาส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี บริเวณช่องทางฐานปฏิบัติการหกพันไร่ หมู่ 9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
โดยวันเดียวกัน นายองอาจ ฉกาจทรงศักดิ์ อายุ 55 ปี รองประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อลงบันทึกประจำวัน อ้างว่ารับมอบลูกเสือโคร่งเพื่อนำไปดูแลยังศูนย์พักพิงของมูลนิธิ พร้อมมีการบันทึกภาพการรับมอบไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมา วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร คณะทำงานชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) ได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงกรณีดังกล่าว ระบุพบพฤติการณ์ลักลอบนำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างชัดเจน แต่กระบวนการดำเนินคดีกลับเป็นเพียงการ “ส่งกระดาษเปล่า” อาจกระทบต่อการปราบปรามขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติในระยะยาว
ขณะที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูง ได้มอบนโยบายย้ำการบังคับใช้กฎหมายด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2568 นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง และ นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสังขละบุรี ได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.ท.เดชาฤทธิ์ ผลกมล รองสารวัตรสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี จำนวน 5 ราย
ในความผิดรวม 5 ข้อหา ประกอบด้วย 1.ร่วมกันครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ร่วมกันนำเข้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 3.ร่วมกันนำผ่านสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่แจ้งต่อด่านตรวจสัตว์ป่า 4.ความผิดตามกฎหมายศุลกากร ฐานนำของเข้าราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการ 5.ความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ฐานนำเข้าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ได้แก่ 1.นายองอาจ ฉกาจทรงศักดิ์ 2.นายเอ็ดวิน วีค 3.นายกิตติ กรรณเทพ 4.นายศุรกฤต เอี่ยมสะอาด 5.น.ส.วิชญาดา ประดิษฐ์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเสือโคร่งเพศเมีย อายุประมาณ 1 ปี พร้อมกรงบรรจุ เป็นของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน โดยพบเอกสารรับมอบ–ส่งมอบ ระหว่างมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี กับ KNU ผ่านหน่วยงานป่าไม้คอร์ทูลี (KFD) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2568
จากการตรวจสอบยังพบว่า มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี เคยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งสะท้อนว่าผู้เกี่ยวข้องรับรู้ระเบียบการนำเข้า–ดูแลสัตว์ป่าเป็นอย่างดี แต่กลับมีพฤติการณ์ครอบครองและเคลื่อนย้ายเสือโคร่งโดยไม่แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้น
อย่างไรก็ตาม เสือโคร่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามอนุสัญญาไซเตส บัญชีหมายเลข 1 ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ ห้ามค้าขายหรือเคลื่อนย้ายข้ามประเทศโดยเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ์ และต้องได้รับอนุญาตจากประเทศต้นทางและปลายทางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย