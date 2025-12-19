เขมรยังไม่หยุดหาโอกาสตีคืนพื้นที่บ้าน 3หลัง ฉก.นย.ตราด ยิงปืนใหญ่ขับไล่กระเจิง

ตราด- เขมรยังไม่หยุดนำกำลังประชิดชายแดนตราด หวังตีคืนพื้นที่บ้าน 3 หลัง ฉก. นย.ตราด ต้องระดมยิงปืนใหญ่ ปืน ค.ขับไล่จนหนีกระเจิง ผบ.ฉก.นน.ตราด เผยทหารเขมรไม่ยอมหยุด เพราะกลัวข้อหากบฏ ยันพื้นที่ อ.บ่อไร่- คลองใหญ่ ชาวบ้านกลับบ้านได้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ 05.00 - 06.00 น. วันนี้ ( 19 ธ.ค.) ได้เกิดเสียงปืนดังสนั่นขึ้นอีกครั้งบริเวณพื้นที่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก อ.เมืองตราด และเมื่อสอบถามไปยัง น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ทราบว่าในห้วงเวลาดังกล่าว ทหารไทย ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา ที่มีการนำรถยนต์ 3-4 คันเข้าในพื้นที่บ้าน 3หลัง จนต้องระดมยิงปืนใหญ่และปืน ค. ขับไล่
รวมทั้งยังมีการปะทะกันด้วยอาวุธปืนเล็กสลับกันไป แต่ ฝ่ายกัมพูชา ไม่ได้ตอบโต้ด้วยอาวุธหนักแต่อย่างใด เนื่องจากถูกทำลายไปหมดแล้ว
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าหลังจาก ทหารไทย ได้เข้ายึดพื้นที่บ้าน 3หลังเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชา ก็ยังมีความพยายามที่จะนำกำลังเข้าตีคืน ซึ่งทหารไทย ก็ได้ใช้ฐานที่มั่นและบังเกอร์ที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างไว้อย่างแข็ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการยิงตอบโต้ฝ่ายกัมพูชา
และล่าสุด ทหารไทย ได้วางกำลังไว้ทั้งหมดแล้วโดยเชื่อว่าทหารกัมพูชา ไม่สามารถตีคืนบ้าน 3 หลังได้อย่างแน่นอน เพราะขณะนี้ฝ่ายกัมพูชา เริ่มอ่อนกำลังลงมาก รวมทั้งขวัญกำลังใจก็ยังถดถอยเห็นได้จากที่ฝ่ายตรงข้ามที่หลบหนีไปอย่างเร่งรีบ และทิ้งทั้งเป้และอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้เป็นจำนวนมาก
" การที่เขาพยายามเข้าตีคืนน่าจะเป็นการทำตามคำสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงโทษกบฏมากกว่าความพร้อมในการรบ แต่ซึ่งสิ่งที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กังวลมากกว่า คือทุ่นระเบิดรถถังที่ดัดแปลงติดตั้งไว้ทั่วพื้นที่บ้าน 3หลัง ซึ่วหน่วยฯเก็บกู้ได้แล้ว 16 ทุ่น แต่เชื่อว่ายังมี 4 ทุ่น แต่ยังไม่เจอ โดยเฉพาะระเบิดแสวงเครื่องที่ยังหาไม่พบอีกบางส่วน” น.อ.ธรรมนูญ กล่าว
ขณะที่สถานการณ์ในภาพรวมนั้น น.อ.ธรรมนูญ ยืนยันว่าพื้นที่ อ.คลองใหญ่ และ อ.บ่อไร่ ปลอดภัยแล้ว เนื่องจากไม่มีการยิงโต้ตอบมานานกว่า 7 วัน ประชาชนสามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ส่วนกรณีเสียงปืนและควันไฟที่บ้าน 3 หลังเมื่อวันก่อนตรวจสอบแล้วว่า เป็นเพียงการเผานาของชาวบ้าน ไม่ใช่การซุ่มโจมตีตามที่ตื่นตระหนกกัน
" ในส่วนของ "โดรน" ที่มีรายงานว่าพบการบินวนในพื้นที่บ้านท่าเส้น ส่วนใหญ่เป็นโดรนตรวจการณ์ขนาดเล็กที่บินเพื่อก่อกวน ไม่ใช่โดรนโจมตี และเชื่อว่ามีการปล่อยโดรนจากภายในพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะฝ่ายไทยมีมาตรการเฝ้าระวังและรู้พิกัดของฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนอยู่แล้ว" น.อ.ธรรมนูญ กล่าว