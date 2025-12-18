คัดค้านไม่เป็นผล! กก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติไฟเขียว EIA อุโมงค์ผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ แม้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรท้วงกระทบเขตป่าคุ้มครอง

กาญจนบุรี - มูลนิธิสืบนาคะเสถียรออกโรงคัดค้านรายงาน EIA โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ชี้เส้นทางพาดผ่านพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิไม่สะท้อนสภาพจริง แต่ล่าสุดคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายงาน EIA รวม 7 โครงการสำคัญ หนึ่งในนั้นคือโครงการอุโมงค์ผันน้ำฯ
เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์ข้อความ ว่าวันนี้(18 ธ.ค.) มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อคัดค้านรายงาน EIA ดังกล่าว เนื่องจากมีความกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่บางส่วนของแนวทางเลือกที่ 1 และ 7 ซึ่งอยู่ในเขตสงวนธรรมชาติเข้มข้น มีสภาพเปราะบาง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด และไม่ควรมีการใช้ประโยชน์ใด ๆ
มูลนิธิฯ ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่งถือเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย การดำเนินโครงการอาจก่อให้เกิดการรบกวนระบบนิเวศและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า จึงควรนำเสนอทางเลือกอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า เส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการในการก่อสร้างนั้น ไม่เคยได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้าไปสำรวจพื้นที่ โดยกรมอุทยานฯ เคยเสนอให้พิจารณาทางเลือกเส้นทางอื่น และอนุญาตเพียงการสำรวจในแนวชายขอบพื้นที่อนุรักษ์เท่านั้น ต่อมาจะได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาเชิงวิชาการ ก็จำกัดเฉพาะบริเวณปากอุโมงค์และปลายอุโมงค์ ไม่ครอบคลุมพื้นที่โครงการทั้งหมด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เห็นว่า รายงาน EIA ฉบับดังกล่าวอาศัยข้อมูลด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจากเอกสารที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ไม่สะท้อนสภาพพื้นที่จริง อาจทำให้สังคมตั้งคำถามต่อระบบการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และกระบวนการจัดทำรายงาน EIA ซึ่งควรเป็นเครื่องมือสำคัญในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การคัดค้านดังกล่าว ไม่เป็นผล โดยเมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้( 18 ธ.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยแพร่ผลการประชุมผ่านเพจเฟซบุ๊ก “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย” ระบุว่า เวลา 10.00 น. วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 6/2568 ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7 โครงการสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นคือ โครงการอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ ประกอบด้วย โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่–เกาะแก้ว–กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกระบี่ โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2570 รวม 38 จังหวัด รวมถึงรับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะประธานกรรมการ ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยการพัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับมิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ