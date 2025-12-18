ฉาวลอบนำเข้า “ลูกเสือโคร่ง” ชายแดนสังขละฯ ชัยวัฒน์ตั้งคำถาม ทำคดีเป็นกระดาษเปล่า?

กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ รับตัวลูกเสือโคร่งเพศเมียจากชายแดนไทย–เมียนมา ส่งศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าฯ ราชบุรี หลังพบพิรุธการส่งมอบผ่านมูลนิธิเอกชน ด้าน “ชัยวัฒน์” จี้ถามใครอยู่เบื้องหลัง เหตุพบพฤติการณ์เข้าข่ายขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
จากกรณีการตรวจพบลูกเสือโคร่งเพศเมียถูกลักลอบนำเข้าประเทศบริเวณฐานปฏิบัติการหกพันไร่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ล่าสุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำเสือโคร่งไปดูแลที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (เขาประทับช้าง) จ.ราชบุรี ท่ามกลางข้อกังขาถึงกระบวนการดำเนินคดี
ล่าสุดวันนี้ ( 18 ธ.ค.) นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร คณะทำงานชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉก.ทส.) โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงกรณีดังกล่าว ระบุพบรายงานเหตุลักลอบนำเข้าเสือโคร่งเพศเมีย อายุราว 1 ปี จากฝั่งประเทศเมียนมา โดยมีมูลนิธิเอกชนด้านสัตว์ป่าในพื้นที่ จ.เพชรบุรี เข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทั้งที่พบพฤติการณ์การกระทำผิดชัดเจน แต่กลับดำเนินคดีในลักษณะ “ส่งกระดาษเปล่า” ซึ่งอาจส่งผลต่อการปราบปรามขบวนการค้าสัตว์ป่าในระยะยาว
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2568 มีการส่งมอบลูกเสือโคร่งบริเวณช่องทางหกพันไร่ บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ระหว่างกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมากับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี โดยมีการบันทึกภาพการรับมอบไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมา นายองอาจ ฉกาจทรงศักดิ์ อายุ 55 ปี รองประธานมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเพชรบุรี ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพื่อลงบันทึกประจำวัน อ้างว่าเข้ารับมอบลูกเสือโคร่งเพื่อนำไปดูแลที่ศูนย์พักพิงของมูลนิธิ
อย่างไรก็ตาม เสือโคร่งจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย การครอบครองและนำเข้าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานฯ เท่านั้น
ด้านเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้รับรายงานกรณีดังกล่าว และนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำชับให้ดูแลสวัสดิภาพเสือโคร่งอย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งเพิ่มความเข้มงวดแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 โดยหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าสังขละบุรีได้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
นายราชันย์ บัวตรี ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ลักลอบนำเข้าและบุคคลในมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการตรวจสุขภาพล่าสุด พบว่าลูกเสือโคร่งเพศเมีย อายุประมาณ 4 เดือน น้ำหนัก 29 กิโลกรัม สุขภาพแข็งแรง ได้เก็บตัวอย่างขนและเตรียมตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สายพันธุ์และที่มาอย่างละเอียดต่อไป