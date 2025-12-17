xs
หายซ่า! แก๊งวัยรุ่นเขมรโชว์กร่างปาระเบิด-ชูมีดท้าไฝว้คนไทยถูก ตร.รวบแล้ว 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- หายซ่า แก๊งวัยรุ่นเขมรโชว์กร่างปาระเบิด-ชูมีด ท้าไฝว้คนไทยกลางแยกเขตรอยต่อสำคัญ 3 อำเภอของ จ.ชลบุรีและระยอง ถูกตำรวจ 2จังหวัดสนธิกำลังตามรวบ 3หัวโจกดำเนินคดีข้อหาหนักก่อนขยายผลถึงเพื่อนร่วมแก๊ง ผู้ว่าฯชลลั่นเดินหน้าถอนวีซ่า ขึ้นแบล็กลิสต์ทั้งหมด

จากกรณีที่​มีกลุ่มวัยรุ่นต่างด้าวชาวกัมพูชา พยายามก่อเหตุวุ่นวายด้วยการปาระเบิดและพกมีดโชว์ บริเวณสามแยกเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมตะโกนท้าทายวัยรุ่นไทยให้ออกมาต่อยตีกับพวกตนเอว และยังได้ถ่ายภาพพิกัดจุดก่อเหตุโชว์ความกร่างในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นกระแสเรียกแขกให้มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นใน จ.ชลบุรี และระยอง พากันตามหาตัว

ท่ามกลางกระแส​วิพากษ์วิจารณ์​ของชาวเน็ตที่เข้าไปถล่มถึงพฤติกรรม​เขมรกร่างอย่างหนักนั้น

ล่าสุดในวันนี้ ( 17 ธ.ค.)​ผู้สื่อข่าว​รายงาน​ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และ สภ.ปลวกแดง รวมทั้งฝ่ายสืบสวน ภ.จว.ระยอง ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวนภาค 2 ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว 3ราย โดยใช้เวลาหาเบาะแสติดตามตัวได้ภายในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง และจะเร่งติดตามจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือต่อไป


โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 รายซึ่งเป็นหัวโจก ประกอบด้วย นาย peakmey rin อายุ 20 ปี (คนปาระเบิดตามคลิป), นาย pich oem อายุ 20 ปี นั่งคร่อมรถจักรยานยนต์​ในที่เกิดเหตุ และนาย khemara moeurt อายุ 19 ปี 

ยึดของกลางรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีดำแดง ทะเบียน 2กษ 8790 ระยอง ที่ใช้ในวันเกิดเหตุบริเวณสามแยกโรงงานเหล็ก ถนนเฉลิมลาภ เขตรอยต่อสำคัญ 3 อำเภอ คือ ปลวกแดง จ.ระยอง,ศรีราชา และหนองใหญ่ จ.ชลบุรี

การจับกุมดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่เน้นย้ำเรื่องความสงบสุขของประชาชนเป็นสำคัญ จนทำให้เกิดการบูรณาการกำลังครั้งใหญ่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 จังหวัดจนสามารถจับกุมหัวโจกได้ พร้อมแจ้งข้อหาหนัก และมาตรการเด็ดขาดทั้ง

 "เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน - ถอนวีซ่า-แบล็กลิสต์" และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการมีวัตถุระเบิด, พกพาอาวุธไปในเมือง และสร้างความเดือดร้อนรำคาญ


โดยผู้ว่าฯ ชลบุรี ยังสั่งการให้จัดหางานจังหวัดชลบุรี เร่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน รวมถึงประสาน ตม. ดำเนินมาตรการสูงสุดคือ "การเพิกถอนวีซ่า" และ "ผลักดันออกนอกราชอาณาจักร" ในทันทีเนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรง พร้อมขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ห้ามกลับเข้าประเทศไทยอีก

"ความสงบสุขของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน ใครที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทยแล้วทำตัวเป็นภัยต่อสังคม จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและไม่มีที่ยืนในจังหวัดชลบุรี" ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าว

ด้าน มารดาของผู้ก่อเหตุที่อาศัยในไทยมา 25 ปี ถึงกับหลั่งน้ำตาเสียใจและกราบขอโทษคนไทยทุกคนที่ลูกชายก่อเหตุอุกอาจท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบาง








