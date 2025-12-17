ราชบุรี เกษตรกรจอมบึงสานต่ออาชีพพอเพียง รับซื้อเห็ดป่าปลอดสารพิษ แปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้หมุนเวียนชุมชน

ราชบุรี - เกษตรกรวัย 72 ปี ชาวจอมบึง น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รับซื้อเห็ดป่าธรรมชาติปลอดสารพิษจากชาวบ้าน แปรรูปเพิ่มมูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียน ช่วยผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย พร้อมวางเป้าพัฒนาสู่สินค้าโอทอป
วันนี้ ( 17 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณเขตเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางอำไพ ศักดิ์อิสระพงศ์ อายุ 72 ปี เกษตรกรในพื้นที่ ได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ด้วยการรับซื้อเห็ดป่าธรรมชาติจากชาวบ้าน เพื่อนำมาแปรรูปและจำหน่าย สร้างรายได้หมุนเวียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในชุมชน
นางอำไพ เปิดเผยว่า เห็ดที่รับซื้อมาส่วนใหญ่เป็นเห็ดป่าธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยรับซื้อจากชาวบ้านในราคากิโลกรัมละประมาณ 500 บาท เพื่อช่วยให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย มีรายได้เสริมจากการออกหาเห็ดในช่วงฤดูกาลตามธรรมชาติ
หลังจากรับซื้อแล้ว จะนำเห็ดมาแปรรูปโดยใช้แรงงานในชุมชน ช่วยกันคัดแยก แปรรูป และบรรจุใส่ภาชนะให้มีความสะอาดและน่าสนใจ นอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องออกไปทำงานนอกชุมชน
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปของนางอำไพ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี และมีแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าโอทอปในอนาคต เพื่อยกระดับรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดป่าธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการแบ่งปันและการเกื้อกูลกันภายในชุมชน เป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดราชบุรีให้เติบโตอย่างมั่นคง