ทหารเขมร ระดมยิงBM-21 และปืนใหญ่กว่า 100 นัดถล่มแนวชายแดนสระแก้วจนเกิดเพลิงไหม้พื้นที่เกษตรหลายจุด

สระแก้ว -เหิมหนัก ทหารเขมรระดมยิง BM-21 และปืนใหญ่กว่า 100นัด ถล่มแนวชายแดนสระแก้ว ทำกระสุนปลิวตกพื้นที่เกษตรหลายจุดจนเกิดเพลิงไหม้ ผู้นำชุมชนประกาศให้ชาวบ้านเตรียมอพยพทันที
วันนี้ ( 17 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ว่ายังคงตึงเครียดโดย กองกำลังฝ่ายกัมพูชา ได้เปิดฉากระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 และปืนใหญ่เข้ามาในเขตประเทศไทยรวมกว่า 100 นัด จนทำให้กระสุนบางส่วนตกกระจายในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านหลายแห่ง สร้างความตื่นตกใจแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
โดยมีรายงานระบุว่า การยิงถล่มดังกล่าวเกิดขึ้นใน 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ซึ่งฝ่ายกัมพูชา ได้ยิงจรวดBM-21 เข้ามา 1 ชุดประมาณ 40 นัด
ส่วนในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ทั้อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเปรยจันพบการยิงจรวดBM-21 เข้ามามากกว่า 80 นัด และพื้นที่บ้านหนองจาน ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านโจกเจย มีการยิงจรวดBM-21 เข้ามาอีกกว่า 40 นัด
ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคง ระบุว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ฝ่ายกัมพูชา ใช้กำลังยิงหนักหน่วงกว่าทุกวันที่ผ่านมาโดยใช้อาวุธทั้งจรวดBM-21 และปืนใหญ่ ซึ่งฝ่ายไทย ได้ดำเนินการตอบโต้ตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า ฝ่ายกัมพูชา ได้ลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในบางจุดตามแนวชายแดน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอันตรายต่อกำลังเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
ด้านผู้นำชุมชนหมู่บ้านชายแดน ได้ประกาศแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการอพยพออกจากพื้นที่ทุกเวลา และหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงหรือมีกระสุนปืนใหญ่ตกในเขตชุมชน ให้เร่งอพยพออกจากพื้นที่ทันทีโดยไม่ลังเล
และยังคงมีคำสั่ง งดการเดินทางกลับเข้าพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงต่อเนื่อง หลังพบว่าฝ่ายกัมพูชาเพิ่มระดับการยิงและใช้อาวุธหนักมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ด้านแขวงทางหลวงสระแก้ ( วัฒนานคร) ได้ประกาศขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปยัง จ.บุรีรัมย์ ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านช่องตะโก ในทางหลวงหมายเลข 348 ตอนแก้วเพชรพลอย- ช่องตะโก อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เนื่องจากยังคงมีการสู้รบบริเวณชายแดนไทย -กัมพูชา และขอให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี -ปักธงชัย และทางหลวงหมายเลข 24 โชคชัย-เดชอุดม