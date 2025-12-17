กรมโรงงานฯ บุกตรวจบริษัทเหล็กเส้น 'ซินเคอหยวน' ระยองหลังให้เวลา1ปีปรับปรุงคุณภาพ

ระยอง - กรมโรงงานฯ บุกตรวจบริษัทเหล็กเส้น 'ซินเคอหยวน' ระยอง หลังใช้เวลากว่า 1ปีปรับปรุงคุณภาพเหล็ก-อากาศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน หากผ่านการตรวจสอบพร้อมให้ เดินหน้าผลิตเหล็กได้ต่อ ด้านโรงงานเผยหยุดผลิต 1 ปี เสียหาย 4,000 ล้าน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 17 ธ.ค.) นายมานิตย์ นพอมรบดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจำลอง ช่วยรอด ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รวมกันตรวจสอบคุณภาพเหล็ก และการปรับปรุงโรงงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้หรือไม่
หลังก่อนหน้านี้ บริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้ถูกสั่งให้หยุดการดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพเหล็กไม่ได้มาตรฐาน มอก. จนทำให้ตลอดเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่เรียบร้อย
นายมานิตย์ นพอมรบดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่าหลังจากที่หน่วยงานหลักโดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ ได้เข้าตรวจสอบภายในบริษัท ซินเคอร์หยวน ในเรื่องคุณภาพอากาศ และได้เก็บตัวอย่างจากปลายปล่องควันไปตรวจสอบซึ่งจะทราบผลภายใน 7- 10 วัน
นอกจากนั้นยังได้เก็บตัวอย่างเหล็ก เพื่อส่งไปตรวจที่แลปของสถาบันยานยนต์ สภาบันไทยเยอรมัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงจะรู้ผลและหากผ่านมาตรฐานก็สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
เช่นเดียวกับ นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีกรมโรงงาน ที่ได้บอกว่าในวันนี้เป็นการเข้าเก็บตัวอย่างเหล็กไปตรวจสอบ และหากผลออกมาเป็นไปตามมาตรฐานและตรงตามข้อกฎหมาย ซินเคอหยวน ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ
ด้าน นายเขมพัสตร์ กิตติภักดีกุล ผู้จัดการ บริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมตรวจพิสูจน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ยืนยันว่าจะสามารถผลิต เหล็กที่มีคุณภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีการเก็บตัวอย่างการผลิตในทุกๆ รอบ จึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะผ่านการตรวจสอบได้อย่างเรียบร้อย และจะกลับมาผลิตสินค้าได้อย่างที่ผ่านมา
“ ในช่วงระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ บริษัทต้องหยุดผลิตสินค้าแต่ ค่าใช้จ่ายไม่ได้หยุดตามไปด้วย เพราะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนค่อนข้างมาก รวมทั้งเงินเดือนของพนักงานจำนวน 533 คน ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน ไม่นับรวมค่าเสียโอกาสจากการส่งออกเหล็ก รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท” ผู้จัดการ บริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด กล่าว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในส่วนของฝุ่นแดง ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ มีความเห็นว่าการครอบครองฝุ่นแดงของบริษัทฯ ไม่เกินปริมาณที่ได้จากกำลังการผลิต และตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร ไม่พบว่ามีการนำเข้าและส่งออกฝุ่นแดง ไม่มีการนำเข้าฝุ่นแดงจากต่างประเทศ
จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่า มีฝุ่นแดงจากแหล่งอื่นปะปน และการสอบสวนไม่พบความผิด จึงจะให้แจ้งไปยัง กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบตามขั้นตอนต่อไป.