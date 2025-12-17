สธ.–อย.จับมือดันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย มอบรางวัล R5 Guarantee เขตสุขภาพที่ 5 มุ่งขยายตลาดสู่สากล

ประจวบคีรีขันธ์ – กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ อย. เดินหน้านโยบาย Medical & Wellness Hub ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ มอบโล่ R5 Guarantee เขตสุขภาพที่ 5 รวม 308 รายการ ครอบคลุม 8 จังหวัด หนุน Local to Global สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพไทย
วันนี้ (17 ธ.ค. ) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่สากล (R5 Guarantee to Global) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ R5 Guarantee เขตสุขภาพที่ 5 ที่ห้องแชนเดอเลียร์ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศด้วยการแพทย์มูลค่าสูง” ซึ่งมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามของไทย (Medical & Wellness Hub) ให้เป็นหนึ่งในกลไกหลักในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม กล่าวว่า เครื่องหมาย R5 Guarantee เป็นสัญลักษณ์แห่งมาตรฐานคุณภาพ อัตลักษณ์ และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มศักยภาพ และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “From Local to Global” พร้อมยืนยันว่า อย. พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองให้ก้าวสู่ตลาดสากล
สำหรับผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ R5 Guarantee ในครั้งนี้ มีจำนวนรวม 308 รายการ จาก 222 ราย ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 10 ประเภท อาทิ สถานพยาบาล นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม สปา โรงแรม ร้านอาหารและภัตตาคาร สุขา แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองต้องผ่านเกณฑ์ 5 ประการ ได้แก่ สมัครใจเข้าร่วมและตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและ อย. กำหนด รักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี มีอัตลักษณ์และเรื่องราวของจังหวัด และไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่สากล (From Local to Global)” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อย. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย SMEs และภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบาย Medical & Wellness Hub และ “Wellcation” เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพไทยอย่างยั่งยืน
ขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณต่างแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ พร้อมยืนยันจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อไป