ตม.–ทางหลวง รวบแรงงานเมียนมา ลอบเข้าไทยทางช่องธรรมชาติ ตีเนียนใช้พาสปอร์ตซื้อตั๋วหวังทำงานกรุง

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจทางหลวงผนึกกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สกัดจับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 4 ราย ขณะโดยสารรถบัสประจำทางมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ หลังลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ จ.เชียงราย ก่อนใช้หนังสือเดินทางจากประเทศต้นทางตีเนียนซื้อตั๋วรถ หวังหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
วันนี้ ( 17 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่พบรถโดยสารประจำทางต้องสงสัย วิ่งผ่านบริเวณถนนสายเอเชีย (ขาเข้า) ทล.32 กม.17–18 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จึงส่งสัญญาณไฟและเสียงให้หยุดรถ ก่อนแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจสอบภายในรถโดยสาร
จากการตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายชาวต่างด้าว จำนวน 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน โดยทั้งหมดเป็นสัญชาติเมียนมา และแสดงหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อทำการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งในหนังสือเดินทางและระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวทั้ง 4 คน ไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเอเชีย ทราบชื่อ แทด คาน (HTET KHINE) อายุ 33 ปี แทนทูออง (THAN TOE AUNG) อายุ 27 ปี นองยินเอ (NANG YIN AYE) อายุ 22 ปี นองแซนเม (NANG SAN MAY) อายุ 19 ปี ทั้งหมดเป็นสัญชาติเมียนมา
จากการสอบสวนผ่านล่าม ทั้ง 4 คนให้การรับสารภาพว่า ได้ลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยไม่ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำหนังสือเดินทางไปซื้อตั๋วรถโดยสารประจำทาง เดินทางจาก จ.เชียงราย มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อหางานทำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป