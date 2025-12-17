เปิดฝึก “เสือไฟ” 6 จังหวัด รับมือไฟป่า 2569 ตั้งเป้าลดฮอตสปอต 40%

กาญจนบุรี – กรมอุทยานฯ เปิดฝึกอบรมเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า “หน่วยเสือไฟ” จาก 6 จังหวัด เตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2569 ตั้งเป้าลดจุดความร้อน (Hotspot) ลงไม่น้อยกว่า 40% ขณะที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เดินเกมเข้ม ขึ้นบัญชีดำกลุ่มนายพรานลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ สั่งเฝ้าติดตามทุกความเคลื่อนไหว
วันนี้ (17 ธ.ค.) นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง หมู่ 1 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–21 ธันวาคม 2568 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรวม 138 คน จากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า 6 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี อุทัยธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และนราธิวาส โดยมีผู้แทนจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ผู้บริหารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายมานะ เพิ่มพูล เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย วินัย และองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับสถานการณ์ไฟป่าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในปี 2569
“ปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนเฉลี่ยจากสถิติย้อนหลัง 3 ปี ลงไม่น้อยกว่า 40% ซึ่งหน่วยเสือไฟถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” นายมานะกล่าว
ด้าน นายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 ทางเขตฯ ได้วางแผนป้องกันและควบคุมไฟป่าไว้อย่างรัดกุม โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเผชิญเหตุ และระยะฟื้นฟู
ในช่วงก่อนเกิดไฟป่า จะเน้นมาตรการเชิงป้องกัน ด้วยการเข้าหามวลชน ประชุมผู้นำชุมชน และรณรงค์เคาะประตูบ้าน ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง พร้อมเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ก่อนปฏิบัติภารกิจ
“สาเหตุหลักของไฟป่าในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากการกระทำของคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ลักลอบเข้าไปเผาป่าเพื่อให้ง่ายต่อการล่าสัตว์ ขณะนี้เราได้ตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่ารอบพื้นที่จำนวน 40 จุด และที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยมีรายชื่อบัญชีดำกลุ่มเสี่ยงอยู่ในมือแล้ว พร้อมติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบกระทำผิด” นายสุทธิชัยกล่าว
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ย้ำว่า หากเกิดเหตุไฟป่า จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อจำกัดความเสียหายต่อผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้ได้มากที่สุด
