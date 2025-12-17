พัทยาคึกคัก! เรือสำราญระดับโลก “เวสเตอร์ดัม“ นำนักท่องเที่ยว - ลูกเรือกว่า 2,500คนชมเมือง

ศูนย์ข่าวศรีราชา-พัทยาคึกคัก! เรือสำราญระดับโลก “เวสเตอร์ดัม“ นักท่องเที่ยว - ลูกเรือกว่า 2,500คนทัวร์เมือง ก่อนเดินทางไปภูเก็ต
วันนี้ ( 17 ธ.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในเมืองพัทยาว่า คึกคักเป็นอย่างมากหลังเรือสำราญขนาดใหญ่ ได้มาจอดทอดสมออยู่ที่บริเวณร่องน้ำเดิน ใกล้กับเกาะล้าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่เมื่อเวลา 04.00น.ที่ผ่าน และกัปตันเรือ ได้ปล่อยให้นักท่องเที่ยวพร้อมลูกเรือรสมกว่า 2,500 คนขึ้นมาเที่ยวชมเมืองพัทยา ด้วยการขึ้นฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้
สำหรับเรือสำราญที่มาเยือนพัทยาในครั้งนี้ เป็นเรือสำราญที่มีชื่อว่า "เวสเตอร์ดัม" โดยเป็นเรือสำราญระดับชั้นวิสตา (Vista-class) สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ของสายการเดินเรือฮอลแลนด์อเมริกา มีท่องเที่ยวจำนวน1,898 คน ลูกเรือจำนวน797 คน และยังมีเป้าหมายที่จะเดินทางต่อไปยัง จ.ภูเก็ต อีกด้วย
และเรือสำราญลำดังกล่าวยังได้เข้าจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะย้ายจุดมาทอดสมออยู่ที่บริเวณร่องน้ำหน้าอ่าวพัทยา ในช่วงเช้ามืดวันนี้
ขณะที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี , กรมเจ้าท่าเมืองพัทยา , ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวย สภ.เมืองพัทยา และทีมกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ได้สนธิกำลังลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เรือเริ่มจอดทอดสมอ และทยอยนำนักท่องเที่ยวและลูกเรือขึ้นฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้