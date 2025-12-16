"ในหลวง" พระราชทานสิ่งของมอบขวัญกำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บใน จ.ตราด

ตราด- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของมอบขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาด้าน จ.ตราด จำนวน 1 ราย
เมื่อเวลา 16.30น.วันนี้ ( 16 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน จ.ตราด เมื่อคืนวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตราด จำนวน 1 ราย ได้แก่ จ.อ.ภีมเดช ปูนจีน ทหารสังกัดร้อยยานเกราะ กจต.
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกำลังพลรายนี้ ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้