เทศบาลนครหัวหินเร่งเครื่องระบบร้องเรียนออนไลน์ “ช่วยกันดุ๊” วางหมากขับเคลื่อน Smart City ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ประจวบคีรีขันธ์ – เทศบาลนครหัวหินเดินหน้าพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ “ช่วยกันดุ๊” เพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส พร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City รอบด้าน ตั้งแต่น้ำดื่มสะอาด สัตว์เลี้ยง การท่องเที่ยว ไปจนถึงการดูแลผู้สูงอายุ
วันนี้( 16 ธ.ค.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีนครหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลนครหัวหิน ครั้งที่ 7/2568 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลนครหัวหิน
ในการประชุมครั้งนี้ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ “ช่วยกันดุ๊” ซึ่งพัฒนาโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และติดตามผลการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ระบบ “ช่วยกันดุ๊” ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและทดลองใช้งานมาแล้วประมาณ 5–6 เดือน โดยได้มอบหมายให้แต่ละกองงานจัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ (แอดมิน) เพื่อรับเรื่อง ดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ประเมินผล และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการ ทั้งด้านทรัพยากร กำลังคน และงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City
จากการใช้งานแพลตฟอร์มที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคบางประการ อาทิ บางกองงานยังไม่ได้จัดตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมถึงปัญหาการอัปเดตข้อมูล การปักหมุดสถานที่ร้องเรียน และการจัดหมวดหมู่เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้พัฒนาฟังก์ชันอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อช่วยคัดแยกหมวดหมู่และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City ในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งตู้น้ำดื่มฟรีสำหรับประชาชน เพื่อให้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง ระบบลงทะเบียนสุนัขและสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการฉีดวัคซีน ระบบลงทะเบียนร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการท่องเที่ยว รวมถึงระบบดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัย
นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันคิดและพัฒนาระบบการทำงานให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อขับเคลื่อนเทศบาลนครหัวหินสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน