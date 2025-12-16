เช็คแนวรบสนามเลือกตั้งร้อนเขต 3 เมืองแปดริ้ว ส่อเค้าดุตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

ฉะเชิงเทรา- เช็คแนวรบ สนามเลือกตั้งร้อนเขตเลือกตั้งที่ 3 ฉะเชิงเทราส่อดุ “ผู้ใหญ่ไก่” อดีตนายก อบจ.ผู้สร้างตำนานยึดสนามการเมืองท้องถิ่นยาวนานกว่า 21 ปี ประกาศส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวน “ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์” ท้าชน “มดเล็ก” ลูกชายคนเล็กพ่อมดดำ “สุชาติ ตันเจริญ” อดีต ส.ส. 12 สมัย
วันนี้ ( 16 ธ.ค.) นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบจ. 4 สมัย ผู้สร้างตำนานการเมืองท้องถิ่นสนามแปดริ้ว ที่ยึดครองสนามการเมืองระดับล่างมาอย่างยาวนานกว่า 21 ปี (ควบยุค คสช. 8 ปี) ว่าได้เตรียมส่ง นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือ สจ.ต้อย อดีต ส.ส. เขต 2 ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ และอดีต ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ลงสนามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 3 ฉะเชิงเทรา ในนามพรรคกล้าธรรม
ท้าชน นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ หรือมดเล็ก บุตรชายของนายสุชาติ ตันเจริญ อดีต ส.ส.12 สมัย พรรคเพื่อไทย ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งแรกเมื่อสมัยที่ผ่านมา
ท่ามกลางกองเชียร์สายป่าที่มีนักการเมืองท้องถิ่นจาก อ.สนามชัยเขต และท่าตะเกียบ ที่เดินทางเข้ามาอวยพรในวันเกิดครบรอบ 79 ปี ของนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา (30 พ.ย.68) รวมถึง นายอิทธิ ศิริลัทธยากร อดีต รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากพรรคกล้าธรรม มหามิตรที่ผูกติดกันไว้คล้ายกับเงาตามตัว ที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมานาน
แม้เมื่อช่วงก่อนหน้า นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะเดินสายเตรียมความพร้อมเปิดตัวที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ฉะเชิงเทรา ด้วยตนเอง แต่จากสถานการณ์การเมืองที่แปรผันและมีทั้งผู้ที่เป็นพันธมิตรและผู้ที่เคยมีพระคุณ ที่จ่อเป็นผู้สมัครอยู่ในสนามหลายเขต ที่ไม่อาจวางตัวเข้าแทรกลงไปขวางเส้นทางหรือตัดฐานคะแนนเสียงกันเองได้
สุดท้ายจึงได้บทสรุปด้วยการส่งบุตรชายลงแข่งขันในสนาม เขตเลือกตั้งที่ 3 พร้อมประกาศหนุนคน “ตระกูลฉายแสง” จากพรรคเพื่อไทยตามเดิมในเขตเลือกตั้งที่ 1 และยังจะช่วยผลักดันผู้สมัครหน้าใหม่ “เจนจิรา เหลี่ยมเลิศ” หรือกำนันเฟรม บุตรสาวของจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม ที่จ่อจะลงสนามในนามพรรคกล้าธรรม ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ไปด้วยพร้อมๆ กัน