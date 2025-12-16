xs
นาวิกโยธินตราด พร้อมชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายหัวกระสุนปืนใหญ่ 122 มม. กลางถนนสุขุมวิท จ.ตราด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ตราด – หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) นำรถแบ็กโฮเข้าขุดเจาะผิวจราจรบนถนนสุขุมวิทขาออกบ้านชำราก จ.ตราด หลังเขมรยิงปืนใหญ่เข้ามาตกในพื้นที่ช่วงเย็นวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ( 16 ธ.ค.) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบเก็บกู้และทำลายหัวกระสุนปืนใหญ่ที่ถูกยิงมาจากฝั่งกัมพูชาตกบนถนนสุขุมวิท (ขาออก) ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เมื่อช่วงเย็นวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องนำรถแบ็กโฮเข้าขุดเจาะผิวจราจร บริเวณจุดที่กระสุนตก



และต้องขุดลึกลงไปกว่า 3 เมตรจึงพบหัวกระสุนปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตร ฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุด EOD ได้ประเมินสถานการณ์และตัดสินใจทำลายวัตถุระเบิด ณ จุดที่พบในทันทีโดยใช้ระเบิดทีเอ็นที (TNT) น้ำหนัก 2 ปอนด์  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกั้นการจราจรบนถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกรัศมีอันตราย 200 เมตร ก่อน จุดชนวนระเบิด

ภายหลังเสียงระเบิดสงบลง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ยืนยันว่าวัตถุระเบิดถูกทำลายจนหมดสิ้นสมบูรณ์และปลอดภัยแล้ว


อย่างไรก็ตาม บริเวณจุดที่ทำลายยังไม่สามารถเปิดให้สัญจรได้เนื่องจากต้องประสานให้ แขวงทางหลวงตราด เข้าทำการซ่อมแซมผิวจราจรในลำดับต่อไป หลังพื้นที่ห่างออกไปประมาณ 150 เมตร ถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้าเมืองตราด  แขวงทางหลวงตราดได้เข้าซ่อมแซมถนนแล้ว หลังจากกระสุนปืนใหญ่ ขนาด 122 มิลลิเมตร ตกใส่พื้นถนนในวันเดียวกัน   แต่ยังไม่สามารถเปิดให้สัญญจรได้ จนกว่าจะลาดยางคืนสภาพเดิมได้เต็มรูปแบบ

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลชำราก ล่าสุดมีรายงานว่า มีกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืน ค. จากฝั่งกัมพูชา ตกข้ามฝั่งเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15 ลูก และส่วนใหญ่ตกในบริเวณถนนและสวนผลไม้ของชาวบ้าน ซึ่งโชคดีที่ยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือน หรือทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด








