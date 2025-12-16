สวนสัตว์เชียงใหม่จับมือเอกชนจัดกิจกรรมพิเศษ "SEA&STAR:Night at the Aquariam"แสงสีเสียงสุดอลังการ

เชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่จับมือเอกชนเปิดตัวโครงการSEA&STAR:Night at the Aquariam จัดกิจกรรมพิเศษเปิดให้เข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ยามค่ำคืน พร้อมเทคโนโลยีแสดงแสงสีเสียงและษิลปะสวยงามสุดตระการตา ระหว่าง 19 ธ.ค.68-2 ธ.ค.69 ภายใต้แนวคิด"หลงรักสัตว์ทะเล-ห่มเสน่ห์แสงดาว"
ช่วงค่ำวันที่ 15 ธ.ค.68 ที่ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สวนสัตว์เชียงใหม่ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มารีนสเคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารเชียงใหม่ ซู อควาเรียม,นายเตทัศน์ สุทธินุ่น กรรมการผู้จัดการ EventTech.ai และผู้บริหารบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันเปิดตัวโครงการ SEA&STAR:Night at the Aquariam ซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ EventTech.ai จัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.68 ถึง 2 ม.ค.69 ด้วยการเปิดให้เข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ในช่วงกลางคืน ภายใต้แนวคิด "หลงรักสัตว์ทะเล-ห่มเสน่ห์แสงดาว" ในช่วงเวลา 16.30-22.00น.
โดยโครงการนี้มีการนำเทคโนโลยีแสง สี เสียง และงานศิลปะ immersive มาใช้ผสานกับโลกใต้น้ำ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศที่ไม่เคยมีมาก่อนในสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ของเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่น โดยมี 3 โซนไฮไลต์สุดพิเศษ ได้แก่ Ocean Mapping: ดื่มด่ำกับการฉายภาพใต้ท้องทะเลแบบ Immersive ที่ทำให้ผนังอควาเรียม “มีชีวิต” ด้วยเทคนิค Projection Mapping ผู้ชมจะเหมือนกำลังล่องลึกสู่โลกทะเลจริง ๆ ท่ามกลางฝูงปลา ปะการัง ,Jelly Dome: เดินผ่านโดมเรืองแสงที่ประดับด้วย “แมงกะพรุนลอยตัว เพื่อต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ โลกใต้ท้องทะเลยามค่ำคืน ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในโลกใต้น้ำเรืองแสง และGarden Star Picnic: สวนดูดาวพร้อมแสงไฟและเสียงดนตรีให้บรรยากาศโรแมนติก พื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนใต้ท้องฟ้าค่ำคืนเชียงใหม่ สามารถปิกนิกเบา ๆ มีมุมถ่ายภาพกับแสงไฟสวยงาม
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ www.EventTech.ai พร้อมทั้งโปรโมชั่น Early Bird สำหรับคนไทย 350 บาท และ Early Bird สำหรับชาวต่างชาติ 750 บาท(https://www.eventtech.ai/events/chiang-mai-night-aquarium-sea-stars)