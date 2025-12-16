เปิดโผว่าที่ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี ทุกพรรคยังไม่นิ่ง “ภท.” จับตาเปลี่ยนตัวได้ตลอด

กาญจนบุรี – การเมืองกาญจนบุรีกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมี ประกาศยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จากทุกพรรคสิ้นสภาพทันที ขณะที่ กกต.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ 8 ก.พ.2569 ทำให้แต่ละพรรคเริ่มขยับจัดทัพว่าที่ผู้สมัคร แม้หลายพรรคเริ่มเห็นรายชื่อชัดเจน แต่ยังไม่มีอะไร “การันตี” โดยเฉพาะพรรคการเมืองใหญ่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรีมี สส.จำนวน 5 เขต โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) คว้าไป 4 เขต และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้ 1 เขต ก่อนที่สถานการณ์การเมืองจะเปลี่ยนแปลง เมื่อ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ลาออกจากตำแหน่ง สส.เขต 4 พรรคเพื่อไทย เพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
ต่อมา กกต.จัดการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 4 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2568 ผลปรากฏว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย เอาชนะ พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากพรรคเพื่อไทย ด้วยคะแนน 53,648 ต่อ 36,540 คะแนน และ กกต.รับรองผลเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2568
กระทั่งวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายอนุทินประกาศยุบสภา ส่งผลให้ กกต.กำหนดไทม์ไลน์เลือกตั้งใหม่ โดยเปิดรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 เลือกตั้งล่วงหน้า 1 ก.พ.2569 และวันเลือกตั้งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.2569
แหล่งข่าวทางการเมืองระบุว่า พรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของ นพ.สุรพงษ์ ปิยะโชติ และ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี เตรียมส่งผู้สมัครครบทั้ง 5 เขต โดยคาดว่ารายชื่อเบื้องต้นประกอบด้วย เขต 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ เขต 2 นายชูศักดิ์ แม้นทิมเขต 3 น.ส.พลอย ธนิกุล เขต 4 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช เขต 5 นายพนม โพธิ์แก้ว
อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาว่า พรรคเพื่อไทยจะมีการ “สลับตัว” ในนาทีสุดท้ายหรือไม่
ภท.ยังไม่นิ่ง เขต 1–5 ลุ้นเปลี่ยนตัว
ขณะที่พรรคภูมิใจไทยยังถือว่า “ไม่นิ่ง” โดยเฉพาะเขต 1 ที่มีผู้เสนอตัวหลายราย และมีกระแสข่าวว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อาจขยับลงสมัครด้วยตัวเอง ทั้งในเขต 1 หรือเขต 5 ภาพรวมผู้สมัครที่คาดการณ์ของพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ เขต 2 คาดส่ง นายชูเกียรติ จีนาภักดิ์ เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน รักษาแชมป์ เขต 4 น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ยืนยัน 100% เขต 5 คาดส่ง นายประวีณวัช บุญยงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน
ปชน.ชัดเจนครบ 5 เขต ไม่เปลี่ยนตัว
พรรคที่มีความชัดเจนมากที่สุดในขณะนี้คือ พรรคประชาชน (ปชน.) ซึ่งเปิดตัวผู้สมัครครบทั้ง 5 เขตแล้ว และยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร ประกอบด้วยเขต 1 นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ เขต 2 นายกนิษฐ์ วิเศษสิงห์ เขต 3 นายชุมพล แสงวรรณ เขต 4 นายเดชสกล จึงประวัติ เขต 5 น.ส.เพชรมณี โตเอี่ยม
ปชป.–กธ.–รทสช.ขยับตัวต่อเนื่อง
ด้านพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมทำไพรมารีโหวต 18 ธ.ค.2568 เพื่อคัดผู้สมัครครบทั้ง 5 เขต ขณะที่ นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร หรือ “สส.แมน” ประกาศลงสมัครเขต 2 ในนามพรรคกล้าธรรม ส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดสำนักงานพรรคสาขากาญจนบุรี พร้อมวางตัว นายชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ เป็นว่าที่ผู้สมัครเขต 2
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี ของทุกพรรคการเมืองในขณะนี้ ยังไม่มีความแน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย ขณะที่พรรคประชาชนถือเป็นพรรคเดียวที่ยืนยันใช้ผู้สมัครชุดเดิมครบทุกเขต