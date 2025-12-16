ไออาร์พีซีมอบ 198 ทุนการศึกษา หนุนเยาวชน 66 ชุมชนรอบพื้นที่ประกอบการ

ระยอง - ไออาร์พีซีเดินหน้าสานต่อภารกิจชุมชนสัมพันธ์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2568 จำนวน 198 ทุน ให้เยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาคนควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี รวมทั้งสิ้น 198 ทุน จาก 66 ชุมชน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยมี นายชูศักดิ์ พงศาวดาร ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าและยูทิลิตี้ และ นางแสงจันทร์ ผานิล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีและชุมชนสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง และห้องประชุมโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (โขดใต้) โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ ไออาร์พีซีได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการของแต่ละชุมชน
ไออาร์พีซียืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง