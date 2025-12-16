สลดสังเวยเลือดร้อน!คาดมือปืนไม่พอใจ จยย.เสียงดัง ลั่นไกลูกซองยิงช่างซ่อมดับกลางดึก

ลำปาง – อุทาหรณ์สังเวยคนเลือดร้อน-ตร.เร่งตามตัวผู้ต้องสงสัยวันนี้..คาดมือปืนเป็นคนบ้านเดียวกัน-เคยมีประวัติเรื่องสุขภาพจิต ไม่พอใจท่อรถ จยย.เสียงดัง-เข้าใจว่าช่างซ่อมหนุ่มแม่ทะไม่เตือนลูก พอช่างลองรถลูกค้าเสียงดังทำมีปากเสียงกันซ้ำ เรื่องลามถึงขั้นลากลูกซองยิงช่างหนุ่มดับคาถนนกลางดึก
ร.ต.ท.ธนกิฤต ม่วงสุด รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณถนนในหมู่บ้านแม่ทาน หมู่ที่9 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อ 23.30 น.คืนที่ผ่านมา(15 ธ.ค.68) จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พินิจ เนตรปัญญา ผกก.สภ.แม่ทะ พ.ต.ท.จีระเดช จันทร์อ่อน รองผกก.(สอบสวน) ชุดสืบสวน สภ.แม่ทะ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน5 ลำปาง และ หน่วยกู้ภัยเทศบาลป่าตัน-นาครัว
ที่เกิดเหตุเป็นถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านแม่ทาน พบศพนายบุญเต็ม อู่ชัยภูมิ อายุ 40 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองกระสุนกระจายเข้าที่บริเวณไหล่ขวาและศีรษะ นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน (ทะเบียนปลอม คจษ 555ชลบุรี) ล้มอยู่ใกล้ๆ ใกล้กันยังพบปืนแก๊ปยาว เปื้อนเลือดตกอยู่ 1 กระบอก บนถนนยังพบทับรองกระสุนปืนลูกซองตกอยู่หลายจุดและยังมีหยดเลือดหยดตามถนนเป็นทางยาวเกือบ 100 เมตร
สอบถามลูกชายวัย 14 ปี เบื้องต้นทราบว่าผู้ตายซึ่งมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มีบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200 เมตร ได้นำรถจยย.ที่ซ่อมขี่ไปลองเครื่องกับลูกที่ปากทางหมู่บ้านก่อนที่จะถูกมือดียิงขู่ 1 นัด จากนั้นผู้ตายจึงขี่รถ จยย. มาส่งลูกชายที่บ้านก่อนที่จะคว้าเอาปืนแก๊ปขี่ออกไป กระทั่งเวลา 23.00 น.มีคนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 3- 4 นัด จากนั้นเวลา 23.30 น. ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาบอกที่บ้านว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิต
เบื้องต้นคาดว่าผู้ต้องสงสัยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอายุประมาณ 38 ปี ซึ่งเคยมีปากเสียงกันเกี่ยวกับความไม่พอใจเกี่ยวกับรถ จยย.เสียงดัง เพราะพ่อซ่อมรถ และมักจะขี่ลองเครื่อง รวมถึงลูกน้องของพ่อด้วย ซึ่งผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนก่อเหตุเข้าใจว่าเป็นลูกชาย(ตนเอง) ที่เป็นคนขี่รถเสียงดังและได้ต่อว่าพ่อที่ไม่บอก ครั้งล่าสุดเมื่อ 3-4 เดือนก่อนผู้ต้องสงสัยเคยบุกมาถึงที่บ้านและขู่ว่าจะยิงให้ตาย กระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าว
เบื้องต้น จนท.สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและเคยหมางใจกันเรื่องท่อไอเสียรถจยย.เสียงดัง จนกระทั่งผู้ต้องสงสัยอาจจะได้ยินรถจยย.เสียงดังผ่านหน้าบ้านอีกจึงยิงขู่ไป 1นัด ก่อนที่ผู้ตายจะกลับมาเอาปืนแก๊ปที่บ้านและบุกไปเคลียร์กับมือยิงแต่ไม่เป็นผลเกิดวิวาทะกันก่อนที่จะไล่ตามยิงผู้ตายจนเสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตามวันนี้(16 ธ.ค.) จนท.จะตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกครั้ง เนื่องจากผู้ต้องสงสัยมีอาวุธปืนและเคยมีประวัติรักษาสุขภาพจิตมาก่อน