สารเคมีโรงงานน้ำแข็งรั่วกลางดึก เร่งอพยพชาวบ้านกว่า 100 ชีวิต ส่ง รพ. 9 ราย

นครปฐม - เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานผลิตน้ำแข็งในอำเภอสามพราน กลิ่นฉุนรุนแรงแสบจมูก เจ้าหน้าที่เร่งปิดวาล์ว–ฉีดน้ำสกัด พร้อมอพยพประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร ตั้งศูนย์ช่วยเหลือชั่วคราววัดไร่ขิง ส่งผู้มีอาการเข้ารักษา 9 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น. วานนี้ ( 15 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมี สารเคมีแอมโมเนียรั่วไหล จากบริษัท สยามปิรามิด จำกัด เลขที่ 31/1 หมู่ 3 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็ง ส่งกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงกระจายเป็นวงกว้าง
นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอสามพราน สั่งการให้ นายอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายจาตุรน์ พวงงาม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามพราน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุ พบว่ามีการรั่วไหลของสารเคมีจริง จึงประสานรถดับเพลิงจาก อบต.ท่าตลาด เทศบาลเมืองไร่ขิง และอบต.บางเตย เข้าควบคุมสถานการณ์ ใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีเข้าไปปิดวาล์วต้นเหตุ พร้อมฉีดพ่นน้ำเพื่อลดกลิ่นและป้องกันการฟุ้งกระจายของสารแอมโมเนีย
ขณะเดียวกัน ได้เร่งอพยพประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากจุดเกิดเหตุ ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและสั่งการ (ชั่วคราว) ที่ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ โดยมีประชาชนที่สูดดมกลิ่นสารเคมีแต่ไม่บาดเจ็บ เข้าพักพิงจำนวน 110 ราย
ส่วนผู้ที่มีอาการผิดปกติ อาทิ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ อาเจียน และเลือดกำเดาไหล เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลสามพราน 7 ราย และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 2 ราย รวมผู้ได้รับการรักษา 9 ราย
ชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งอพยพมาพักที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ วัดไร่ขิง เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุได้กลิ่นเหม็นรุนแรงและแสบจมูกอย่างมาก ก่อนที่เจ้าหน้าที่และอาสามูลนิธิจะมาเคาะประตูแจ้งให้อพยพออกจากบ้านโดยด่วน ตนจึงพาครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุรีบออกจากพื้นที่ทันที
ด้านอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระบุว่า ขณะเข้าช่วยเหลือต้องสวมหน้ากากกันแก๊สพิษ เนื่องจากกลิ่นฉุนรุนแรงและแสบตา และพบชาวบ้านบางรายมีอาการวิงเวียนจนเกือบหมดสติ จึงเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
ขณะที่ นายอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เปิดเผยว่า จากการสอบถามเจ้าของโรงงาน ซึ่งไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ระบุว่าสาเหตุเกิดจาก วาล์วชำรุด ทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าปิดวาล์วได้สำเร็จ พร้อมยืนยันว่าจะดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว เตรียมเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (16 ธ.ค.) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป