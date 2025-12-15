ผู้ว่าฯ มอบบ้านกาชาดรวมใจ ประจำปี 2568 ช่วยผู้ยากไร้ 6 หลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นครปฐม – ผู้ว่าฯ มอบบ้านกาชาดรวมใจ ประจำปี 2568 ช่วยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 6 หลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของสภากาชาดไทย
วันนี้( 15 ธ.ค.) นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอพุทธมณฑล โดยมี นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล ปลัดจังหวัดนครปฐม ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ “สร้างบ้านกาชาดรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 หลัง ใช้งบประมาณหลังละ 200,000 บาท กระจายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 2 หลัง อำเภอดอนตูม 1 หลัง อำเภอนครชัยศรี 1 หลัง อำเภอกำแพงแสน 1 หลัง และอำเภอพุทธมณฑล 1 หลัง
สำหรับพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ เป็นการมอบบ้านให้แก่ นายวสันต์ หว่างสาย อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม และนายอุดร เอมหลาด อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 3/3 หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งทั้งสองครัวเรือนมีที่พักอาศัยเดิมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ยากไร้ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และภารกิจของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันบูรณาการดำเนินการจนสามารถก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จอย่างเรียบร้อยและสวยงาม
