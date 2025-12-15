xs
รพ.ตราด เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกระจายตัวรักษาใน รพ.ต่างๆ เขตจังหวัดชลบุรีเพื่อความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์






ศูนย์ข่าวศรีราชา - โรงพยาบาลตราด เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากพื้นที่กระจายตัวเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาลหลายแห่งของ จ.ชลบุรี เพื่อความปลอดภัยโดยใช้รถจากโรงพยาบาลต่างๆ รวม 26 คันทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนภารกิจลุล่วง

วันนี้ ( 15 ธ.ค.) โรงพยาบาลตราด ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดชลบุรี โดยใช้รถ โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 คัน ประกอบด้วยโรงพยาบาลชลบุรี 5 คัน ,โรงพยาบาลบางละมุง 11 คัน ,โรงพยาบาลพนัสนิคม 5 คัน และโรงพยาบาลบ้านบึงอีก 5คัน


โดยทั้งหมดได้ออกเดินทางพร้อมกันในเวลาประมาณ 09.30 น.ที่ผ่านมา โดยมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนและได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ หากพบรถกู้ชีพในเส้นทางดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยงหรืออำนวยความสะดวกจนทำให้ชาวเน็ตในพื้นที่ จ.ชลบุรี พากันแชร์ข้อความต่อเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างปลอดภัย

และยังมีรายงานว่าในจำนวนรถพยาบาล 11 คันที่แยกมายัง อ.บางละมุงนั้น ได้นำผู้ป่วยส่งรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ เมื่อเวลา 12.20 น.ที่ผ่านมา  โดยมี นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง และนายแพทย์ วิชัย ธนาโสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก










