จนท.อุทยานฯ ไทรโยค ลาดตระเวน รวบนายพรานเมียนมาซุ่มยิงสัตว์ป่า ภายใต้ปฏิบัติการ “จับก่อนล่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค สนธิกำลังลาดตระเวน ตามนโยบายปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าในช่วงฤดูแล้ง ภายใต้ปฏิบัติการ “จับก่อนล่า” รวบนายพรานชาวเมียนมาซุ่มยิงสัตว์ป่า พร้อมอาวุธปืนและอุปกรณ์ล่าสัตว์จำนวนมาก

วันนี้ (15 ธ.ค.) นายพีร พวงมาลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จ.กาญจนบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้แหล่งน้ำในผืนป่าลดน้อยลง ทำให้สัตว์ป่าออกหากินมากขึ้น และตกเป็นเป้าของกลุ่มลักลอบล่าสัตว์

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้กำชับนโยบายให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการล่าสัตว์ป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวน ภายใต้ปฏิบัติการ “จับก่อนล่า”

โดยเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพบริเวณป่าบ้านแก่งจอ หมู่ 4 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค พบชายต้องสงสัยสวมเสื้อลายพรางทหาร นั่งซุ่มอยู่บริเวณกอกล้วย มีลักษณะคล้ายซุ่มยิงสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมและแสดงตัวเข้าจับกุม

ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นายงู (ไม่มีนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวเมียนมา จากการตรวจค้นพบของกลางรวม 9 รายการ อาทิ อาวุธปืนแก๊ปยาว 1 กระบอก แก๊ปปืน 130 เม็ด ลูกตะกั่ว 80 ลูก มีดเหน็บ 1 เล่ม เป็นต้น

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ลักลอบเข้ามาในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค เพื่อดักซุ่มล่าสัตว์ป่า โดยเฉพาะกระรอก แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน โดยยังไม่ได้ยิงสัตว์ป่าแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ดำเนินคดีในข้อหาเข้าเขตอุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการล่าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2568 นายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเวลากลางคืน บริเวณป่าหนองมะซาง หมู่ 4 บ้านแก่งแคบ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พบแสงไฟฉายคาดศีรษะ 3 ดวง เดินสวนออกมาจากป่า เมื่อเรียกให้หยุดตรวจค้น กลุ่มชายต้องสงสัยกลับโยนอาวุธปืน เป้ กระสอบปุ๋ย และอุปกรณ์ต่างๆ ทิ้งไว้ ก่อนอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีเข้าความมืดไปอย่างรวดเร็ว

จากการตรวจสอบกระสอบปุ๋ย 2 ใบ พบซากกวางป่า 1 ซาก น้ำหนัก 38 กิโลกรัม และซากเก้ง 1 ซาก น้ำหนัก 12.8 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดซากสัตว์ป่า อาวุธปืน และอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หลักฐานสำคัญที่คาดว่าจะนำไปสู่การจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา คือ โทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ










