กระบะหลับในพุ่งชนท้ายสองแถวสายหนองมน-ชลบุรี ทำนักเรียน-ชาวบ้านเจ็บ 14 ราย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- เกิดอุบัติเหตุกระบะหลับในพุ่งชนท้ายรถสองแถวสายหนองมน-ชลบุรี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียน- ประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม14 ราย
เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ ( 15 ธ.ค.) ได้เกิดอุบัติเหตุกระบะชนท้ายรถสองแถวสีแดง ทะเบียน 10-4697 ชลบุรี สายหนองมน-ชลบุรี บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตรงตึกน้ำ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บรวม 14 คน หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสองแถว สภาพด้านท้ายรถพังยับเยิน ใกล้กันยังพบรถกระบะอีซูซุ ดีแม็กซ์ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ผท 1553 ชลบุรี สภาพหน้ารถฝั่งซ้ายพังยับเยิน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนอนเกลื่อนถนน เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรี
จากการสอบถาม น.ส.ชลนิชา นักเรียนที่โดยสารมากับรถสองแถวทราบว่า ภายในรถมีตนเองและเพื่อนนักเรียนหลายคนและเมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงชนดังโครม จนทำให้ตนเองและเพื่อนได้รับบาดเจ็บ โดยมีเพื่อนอีกคนกระเด็นตกรถจนสลบ
เช่นเดียวกับ นางนิพา อายุ 65 ปีที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่า ตนเองกำลังจะเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี แต่ได้เกิดอุบัติเหตุรถสองแถวโดยสารถูกชนท้ายจนรถหมุนและมีคนกระเด็นตกจากรถหลายคนจากตนเองจำอะไรไม่ได้ มารู้ตัวอีกทีก็ได้รับบาดเจ็บแล้ว
ด้าน นายสิทธิพร ธรรมรงค์สินถาวร อายุ 50 ปี คนขับรถกระบะเผยว่าตนเองเกิดอาการวูบหลับในจนทำให้รถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถสองแถวและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ส่วน นายธนชัย เปล่งรัศมี อสยุ 61 ปี คนขับรถสองแถวบอกว่าตนเองได้ขับรถรับผู้โดยสารมาจากหนองมน และกำลังจะนำไปในเขตตัวเมือง และโรงเรียนชลกันยานุกูล แต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้ถูกระบะชนท้ายเต็มแรง ทำให้ผู้โดยสารในรถประมาณ 14 คนได้รับบาดเจ็บและมีบางรายกระเด็นตกจากรถหมดสติ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญคนขับรถกระบะไปสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป