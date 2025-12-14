ระทึก! ทหารเขมรยิงปืนค.ตกในสวนทุเรียน จ.ตราด ทำชุดเก็บกู้-สื่อฯวิ่งหลบวุ่น

ตราด- ระทึก! ทหารเขมรยิงปืนค.ตกในสวนทุเรียน จ.ตราด ห่างจากจุดที่หน่วยเก็บกู้กำลังทำงานเพียง 100ม. ทั้งเจ้าหน้าที่-สื่อฯต้องรีบหนีเข้าที่กำบัง ก่อนออกคำสั่งให้ออกจากพื้นที่เพื่อตอบโต้กลับในทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (14 ธ.ค.) ขณะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กำลังเข้าตรวจสอบหลุมระเบิดภายในพื้นที่บ้านชำราก อ.เมืองตราด หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีระเบิดตกสวนทุเรียนที่อยู่ติดกับเขาบรรทัด ห่างจากพื้นที่บ้าน 3 หลัง ประมาณ 2 กิโลเมตร
โดยพบระเบิดได้ตกใส่คันดินภายในสวนทุเรียนจนสร้างความเสียเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ทหารจึงใช้เครื่องตรวจจับเศษโลหะจำนวน 2 ชิ้น คาดว่าน่าจะเป็นกระสุนปืน ค. 81 ที่ยิงได้ไกลถึง 4.737 เมตร รัศมีทำลายล้างประมาณ 15 เมตร
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงาน และสื่อมวลชนที่ติดตามลงพื้นที่ทำข่าวกำลังเก็บภาพและเก็บรายละเอียดของข้อมูล ได้เกิดเหตุระทึกซ้ำเมื่อทหารกัมพูชา ได้ยิงกระสุนปืน ค. เข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีลูกกระาุนปืนค. ตกใกล้จุดเดิมประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ผู้สื่อข่าวและทหารกำลังทำงานอยู่ ทำให้ทั้งหมดต้องพากันวิ่งเข้าหลบในที่กำบัง
และเมื่อทุกอย่างสงบ ทหาร ได้สั่งให้ผู้สื่อข่าวออกจากพื้นที่ทันที โชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ได้ยิงตอบโต้กลับตามความเหมาะสม