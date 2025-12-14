พบโดรนบินป่วนทั่วเมืองตราดช่วงคืนที่ผ่านมา หลายด้วยงานเร่งปชส.ให้ปิดไฟ

ตราด- พบโดรนบินป่วนทั่วเมืองตราดช่วงคืนที่ผ่านมา หลายหน่วยงานต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ปิดไฟป้องกันฝ่ายตรงข้ามจับพิกัดได้ ด้านประชาชนหวั่นเป็นโดรนทิ้งระเบิด ส่วนสถานการณ์ชายแดนยังปะทะเดือด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงคืนที่ผ่านมา (13 ธ.ค.)ได้มีโดรนปริศนาบินว่อนทั่วเมืองตราด จนทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลและหวาดกลัวเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายกัมพูชา ทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ต้องมีการประกาศให้ปิดไฟ หลังพบโดรนหลายลำบินวนอยู่บนท้องฟ้า
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตราด ที่ชาวบ้านได้พากันปิดไฟทั้งเมืองเพื่อความปลอดภัย และความสบายใจของประชาชนเพราะหวั่นว่าจะเป็นโดรนทิ้งระเบิด
ชาวตราดในเขตตัวเมืองหลายคนบอกว่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นจำนวน 2 นัด และยังมีเสียงปืนดังอยู่ในระยะใกล้ช่วงคืนที่ผ่านมาจนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน อีกทั้งชาวตราด ยังพบเห็นโดรนบินอยู่เหนือท้องฟ้าทั้งบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ และโดรนที่ขึ้นบินในระยะไม่ไกล และอีกหลายลำลอยอยู่บนท้องฟ้า
เช่นเดียวกับชาวบ้านใน ต.วังกระแจะ ,หนองเสม็ด, ท่าพริก และต.เนินทราย รวมทั้งบางพื้นที่ที่มีทหารดูแล ก็พบเห็นโดรนหลายลำ
ส่วนการปะทะบริเวณแนวชายแดนยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดและมิได้มีการหยุดยิงตามที่ฝ่ายกัมพูชา หรือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวอ้าง โดยตั้งแต่เวลา 24.00น.เป็นต้นมา แนวรบบ้านชำราก ได้เดิดการยิงตอบโต้นานกว่า 10 นาทีระหว่างทหารนาวิกโยธินตราดและทหารฝ่ายกัมพูชา
และยังพบมีการยิงปืนใหญ่จากแนวหลังสนับสนุน และระหว่างการปะทะก็ยังมีโดรนปริศนาบินว่อนทั่วเมือง
ทั้งนี้ น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผบ.ฉก.นย.ตราด ได้เคยประกาศเตือนประชาชนว่า หากพบโดรนให้รีบแจ้วเจ้าหน้าที่ในทันที
อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ทราบว่าโดรนที่พบยังไม่มีโดรนทิ้งระเบิดเข้ามาในเขตชั้นในของ จ.ตราด แต่ก็ไม่ควรประมาท