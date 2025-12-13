สิ้น "​หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม" เกจิดังเมืองปราจีนฯ ศิษย์-ญาติแย่งร่างกันวุ่น

ปราจีนบุรี-สิ้น "หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม" เกจิดังด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา แต่ญาติ-ลูกศิษย์ไม่สงบขัดแย้งเรื่องสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศล จนถึงขั้นแย่งร่างกันวุ่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.59 น.วันนี้ (13 ธ.ค.)หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม (ชื่อเดิม พระครูสุนทรโชติธรรม) หรือหลวงปู่เจ กตปุญโญ เกจิชื่อดังด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรี แห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สิริอายุรวม 86 ปี 66 พรรษา
และในช่วงบ่ายที่ผ่านมา บรรดาญาติและลูกศิษย์ของหลวงปู่บุญมาฯ ได้พากันเดินทางรับร่างเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แต่สุดท้ายได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อญาติและลูกศิษย์วัดเขาแก้วทอง เกิดความเห็นต่างในเรื่องสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องจากฝ่ายลูกศิษย์ ยืนยันที่จะนำร่างกลับไปยังสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ต. ตำบลเขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี เพื่อให้เป็นไปตามพินัยกรรมที่หลวงปู่บุญมา ได้จัดทำไว้ก่อนละสังขาร
และยังระบุให้มอบเงินจำนวนกว่า 1,200,000 บาท กับ นายศิริพงศ์ ปัญญาธนรัตน์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์เพื่อใช้ในการจัดงานบำเพ็ญกุศลและพัฒนาวัด
สวนทางกับความเห็นของน้องสาวของหลวงปู่บุญมา ที่ประสงค์จะนำร่างไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านแก้ง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นวัดเดิมที่หลวงปู่เคยจำพรรษาอยู่ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างสองฝ่ายและยังไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้
อีกทั้งต่างฝ่ายต่างเดินทางไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
ทั้งนี้ หลวงปู่บุญมา โชติธัมโม หรือ เกตุศรี เป็นพระนักพัฒนาและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มาอย่างยาวนาน ซึ่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง ที่ท่านดูแลถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน และการจากไปของท่าน นับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการพระพุทธศาสนาในพื้นที่