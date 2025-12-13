ตราด- ขาดแล้ว "สะพานจัยจุมเนี้ยะ" หลังกองทัพอากาศส่ง F-16หย่อนไข่รอบสอง เหตุพบความเคลื่อนไหวกองกำลังฝ่ายตรงข้ามบริเวณชายแดนตราดตลอดทั้งวัน
.
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาด้าน จ.ตราด ว่าล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น.ที่ผ่านมา (13 ธ.ค.) กองทัพเรือ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก กองทัพอากาศ ในการส่งเครื่องบินรบ F-16 จำนวน 1 ลำ เข้าทิ้งระเบิดอีก 3 ลูก บริเวณสะพานจัยจุมเนี้ยะ เป็นรอบที่ 2 จนทำลายสะพานขาดจากกันทั้งบริเวณสะพานเหล็ก(เก่า) และสะพานใหม่(ปูน) ในเวลา 15.30น.
หลังตรวจพบความเคลื่อนไหวของกำลังฝ่ายตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้เริ่มปฏิบัติการทางอากาศ ด้วยการส่งเครื่องบินรบ F-16 เข้าทิ้งระเบิดทำลาย สะพานจัยจุมเนี้ยะ รอบแรกเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้จนทำให้สะพานได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งสะพานใหม่และสะพานเก่า แต่สะพานยังไม่ขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง จึงจำเป็นต้องปฎิบัติการณ์ซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังฝ่านกัมพูชาส่งกำลัวบำรุงเข้าประชิดชายแดนตราดได้