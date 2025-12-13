ราชบุรีระทึก! ฝูงม้าหลุดคอกวิ่งตัดถนนเพชรเกษม รถเก๋งชนดับ 2 เจ็บ 3 ตำรวจเร่งสอบ

ราชบุรี – อุบัติเหตุไม่คาดคิดกลางถนนเพชรเกษม อ.บางแพ ฝูงม้าหลุดจากคอกวิ่งตัดหน้ารถกะทันหัน ทำรถเก๋งเบรกไม่ทัน ชนม้าตาย 2 บาดเจ็บ 3 ตัว ตำรวจตรวจสอบหาสาเหตุและความรับผิดชอบ
วันที่ 13 ธันวาคม 2568 ร.ต.อ.เสนาะ เทพอาจ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.บางแพ ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนม้า บริเวณถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้าจังหวัดราชบุรี หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ มีม้าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายตัว
หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.สมมาตร จันทรัตน์ ผู้กำกับการ สภ.บางแพ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีดำ หมายเลขทะเบียน 2 กค 9168 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บนถนนในสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการเฉี่ยวชน ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายธรรศ ชัยรัตน์ อายุ 66 ปี ชาวกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ บนถนนและไหล่ทางพบม้าถูกรถชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ตัว และได้รับบาดเจ็บอีก 3 ตัว รวมทั้งหมด 5 ตัว ทราบว่าเป็นม้าของนางสุวิชญา น้อยคำสิน อายุ 40 ปี เจ้าของคอกม้าในพื้นที่ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายธรรศขับรถมาตามถนนเพชรเกษม มุ่งหน้าเข้าจังหวัดราชบุรี โดยใช้ช่องทางขวาสุด เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีฝูงม้าจำนวน 5 ตัว หลุดออกมาจากข้างทางด้านซ้ายและวิ่งตัดหน้ารถอย่างกะทันหันในระยะกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถเบรกหรือหลบหลีกได้ทัน ส่งผลให้รถพุ่งชนฝูงม้าอย่างจัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ บันทึกภาพ และลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเชิญผู้ขับขี่รถยนต์และเจ้าของคอกม้ามาสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป