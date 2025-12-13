กาญจนบุรีแถลงจับหนุ่มเพชรบูรณ์ ขับอัลพาร์ดซุก “ยาเค” 182 กก. คาด่าน มูลค่ากว่า 36 ล้านบาท

กาญจนบุรี - ตำรวจ–ทหารสนธิกำลังสกัดขบวนการค้ายาเสพติด รวบหนุ่มวัย 39 ปี ขับรถหรู 7 ที่นั่งซุกเคตามีนเต็มคันมูลค่ากว่า 36 ล้านบาท ตรวจพบซ่อนในประตู–ช่องลับรถ สารภาพรับจ้างขับจากชายแดนพม่าแลกเงิน 5,000 บาท
วันนี้(13 ธ.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ และ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ร่วมแถลงข่าวจับกุม นายเมธี หรือ “เก่ง” สุกะรินทร์ อายุ 39 ปี ชาวตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) สภ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมของกลางเคตามีน (ยาเค) วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 จำนวน 182 ถุง น้ำหนักรวม 182 กิโลกรัม รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด สีขาว หมายเลขทะเบียน 5 ขว 2931 กรุงเทพมหานคร (ภายหลังตรวจสอบพบเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอม) โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
การแถลงข่าวครั้งนี้มี พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รอง ผกก.ป.สภ.สังขละบุรี พ.ต.ท.คณิศร พันบุดดา รอง ผกก.สส.สภ.ทองผาภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ (นบ.ยส.17) เจ้าหน้าที่ ตชด.135 และฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ร่วมแถลง
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า จะมีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้าพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ โดยใช้รถยนต์หรู 7 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว
จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง บูรณาการตั้งจุดตรวจร่วมบริเวณสามแยกทองผาภูมิ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ เพื่อสกัดกั้น
กระทั่งเวลา 21.30 น. เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัยขับมาจากอำเภอสังขละบุรี มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรี ลักษณะและทะเบียนตรงตามที่สายข่าวแจ้ง จึงเรียกตรวจค้น เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่สังเกตพบว่าประตูรถทั้งซ้ายและขวามีลักษณะผิดปกติ จึงตัดสินใจงัดตรวจสอบ พบยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายใน ก่อนนำรถไปตรวจอย่างละเอียดที่อู่ซ่อมรถ
ผลการตรวจสอบพบเคตามีนซุกซ่อนอยู่ในประตูฝั่งคนขับ ประตูฝั่งซ้าย และช่องลับใต้พื้นรถ ใช้เหล็กทับ ปิดด้วยกาวและพรมอีกชั้นหนึ่ง รวมทั้งหมด 182 ถุง น้ำหนักรวม 182 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 36 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังพบว่าหมายเลขตัวถัง (คัสซี) ไม่ตรงกับเอกสาร และแผ่นป้ายทะเบียนเป็นป้ายปลอม อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบที่มาของรถยนต์
นายเมธี ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากผู้หญิงคนหนึ่ง ให้ไปขับรถยนต์คันดังกล่าวที่จอดทิ้งไว้บริเวณบ้านบ่อญี่ปุ่น ฝั่งประเทศเมียนมา ซึ่งติดกับบ้านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี เพื่อนำรถไปจอดทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยจะได้ค่าจ้าง 5,000 บาท
ผู้ต้องหาอ้างว่า เคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว 1 ครั้ง และได้รับเงินค่าจ้างมาแล้ว 5,000 บาท แต่ครั้งนี้ยังไม่ได้รับเงินก่อนถูกจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “จำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ”
จากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป