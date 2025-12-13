ตม.ชลบุรีจับ19อินเดียตั้งแก๊งเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์กลางเมืองบางละมุง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตม.ชลบุรี บุกจับ19 ชาวอินเดียใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าไทย แต่กลับตั้งแก๊งเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ดำเนินคดีข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต- อยู่เกินกำหนดอนุญาต
วันนี้ ( 13 ธ.ค.)พ.ต.ต.กิตติภัทร หงษ์ชูเวช สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง ชลบุรี พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิรัช ปัฎธรรมวงศ์, ร.ต.ท.ปราโมทย์ เฟื่องฟุ้ง รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี เข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัยในเขต ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังสืบทราบว่ามีชาวอินเดีย ลักลอบเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์
การเข้าตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามการสั่งการของ พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก.ตม.จว.ชลบุรี
จากการเข้าตรวจสอบพบชาวอินเดีย 3 รายประกอบด้วย MR.KARTIK JETHI , MR.SUNIL KUMAR และMR.ABHAY SIDDHU ที่กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์
และยังพบชาวอินเดียอีก 16 รายพักอาศัยภายในห้องนอนและภายในบ้าน นอกจากนั้นยังตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 19 เครื่อง และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกจำนวนหนึ่ง ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดไปทำการสอบสวน
นอกจากนั้นยังพบว่าชาวอินเดียทั้งหมด เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และมีจำนวน 9 คนที่วีซ่าหมดอายุ และทั้งหมดยังเข้ามาทำงาสเป็นแอดมินเว็บไซต์ขายของออนไลน์
หลังสอบสวนเสร็จจึงส่งดำเนินคดีทั้ง 19 ราย ในข้อกล่าวหา“ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก 9 รายฐานอยู่เกินกำหนดอนุญาต ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย