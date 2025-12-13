สองผัวเมียสระบุรีพลิกวิกฤตชีวิตเกษตรกร สู่เจ้าของอู่ “ช่างบี้หูลากจูง” ชื่อดังบนโซเชียล

สระบุรี – จากปัญหาขนส่ง ผลผลิตไม่ได้ดั่งใจ สู่ไอเดียผลิต “หูลากจูง” ทำมือ พัฒนาฝีมือจนติดตลาดออนไลน์ ลูกค้าทยอยติดตั้งแน่นอู่ที่พระพุทธบาท สร้างรายได้มั่นคงจนกลายเป็นอาชีพหลักเข้าสู่ปีที่ 5
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ “บ้านหูลากจูงช่างบี้” เลขที่ 43 หมู่ 5 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อู่ผลิตและติดตั้งกันชนท้ายลากจูง–เหล็กลากรถ ที่กำลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียล พบ “ช่างบี้” นายวัลชัย เปียผล อายุ 49 ปี และภรรยา “นางสาวรุ้งนภา อินทศร” อายุ 42 ปี กำลังให้บริการลูกค้าที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ในการติดตั้งกันชนท้ายลากจูง โดยเชื่อมเข้ากับคาน ครัสซี ของรถแต่ละรุ่นอย่างประณีต พร้อมแนะนำวิธีใช้งานอย่างละเอียด
หลังเสร็จงานรายแรก ลูกค้าจากจังหวัดนครนายก ซึ่งเคยติดตั้งมาก่อน กลับมาใช้บริการรอบสอง ครั้งนี้เลือกติดตั้ง “คานตรง” แบบโชว์คานสำหรับใช้กับสลักเสียบ โดยทุกครั้งที่ติดตั้ง ช่างบี้จะไลฟ์สดและอัปโหลดคลิปผลงานลงเพจเฟซบุ๊ก “ช่างบี้ วัลชัย เปียผล” รวมถึงช่องยูทูบและติ๊กต๊อก ทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
จากไร่มัน–ไร่ข้าวโพด สู่ธุรกิจอู่ดัง
นางสาวรุ้งนภา เล่าว่า จุดเริ่มต้นของอาชีพนี้มาจากชีวิตเกษตรกรของครอบครัว เดิมปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด และถั่วเขียว ต้องใช้รถไถขนผลผลิตไปขาย ใช้เวลานานเที่ยวละกว่า 30–40 นาที จึงคิดหาวิธีลดเวลาและเพิ่มจำนวนเที่ยวต่อวัน
“จากปัญหานั้น เลยคิดทำ ‘หูลากจูงติดรถยนต์’ เพื่อใช้ลากเทรลเลอร์แทนรถไถ ตอนแรกยังทำไม่เป็น ต้องจ้างช่างทำ แต่หลังจากนั้นเราก็ลองทำเอง ลองผิดลองถูกจนกลายเป็นชิ้นงานของเรา” เธอกล่าว
ช่วงแรกเจออุปสรรคมาก ทั้งงานไม่ตรงรุ่น ติดตั้งไม่ได้ ต้องส่งกลับมาแก้ บางรายถึงต้องขับรถมาที่ร้านเพื่อปรับแก้ แต่ทุกปัญหากลายเป็นบทเรียน จนวันนี้พัฒนา สเปกมาตรฐานที่ตรงรุ่นรถแต่ละคันได้อย่างแม่นยำ
ผลิตภัณฑ์ของทางอู่ทำจากเหล็กหนา แข็งแรง รองรับการลากได้กว่า 6–7 ตัน ทำสดทุกชิ้น ปรับตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยช่างบี้มีพื้นฐานงานช่าง ส่วนภรรยาช่วยบริหารจัดการ พร้อมได้รับคำแนะนำจากพี่เขยซึ่งเป็นหัวหน้าช่าง ทำให้ผลงานออกมามีมาตรฐาน
แม้จะเคยท้อเพราะงานไม่ตรงรุ่นหรือมีเคลมสินค้า แต่ทั้งคู่ยืนยันว่าเลิกไม่ได้ เพราะนี่คืออาชีพหลักของครอบครัว จนวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ลูกค้าเริ่มรู้จักมากขึ้น ทั้งจากเพจเฟซบุ๊ก ติ๊กต๊อก ยูทูบ และการบอกต่อ
ผู้สนใจสามารถติดต่องานได้ที่เพจ “ช่างบี้ วัลชัย เปียผล” หรือเดินทางมาติดตั้งที่ “บ้านหูลากจูงช่างบี้” พร้อมโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 089-241-1705 (สายด่วนช่างบี้)