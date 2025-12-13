"สตารท์อัพปลากดคัง" เปิดรับแรงงานอิสระเป็นเถ้าแก่ใหม่ใช้ AI ปั้นธุรกิจ

พิษณุโลก-ผู้บริหารบริษัทปลากดคังฯ เตรียมเปิดตัวเทคโนฯ AI สนับสนุนแรงงาน-ธุรกิจอิสระ ร่วมเป็นสตาร์ทอัพ ทำธุรกิจทันสมัยร่ำรวยได้ยั่งยืน ชี้อนาคตธุรกิจเดี่ยวผุดมากตามแรงงานอิสระ 20 ล้านคน "ปลากดคัง" พร้อมเป็นผู้ช่วย
วันนี้ (13 ธ.ค.) นายบวรเดช หล้าแหล่ง (ปาล์ม) กรรมการผู้บริหาร บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เปิดเผยว่าแนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่การเป็น "ผู้ประกอบการเดี่ยว" เนื่องจากมีแรงงานอิสระมากกว่า 20.2 ล้านคน เท่ากับว่าเพียงแค่คนเดียวก็สามารถขับเคลื่อนกิจการได้แล้ว เพียงแต่ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เท่านั้น ดังนั้นในวันที่ 24 ม.ค.2569 ที่จะถึงนี้ ตนในฐานะ CEO "ปลากดคัง" จึงเตรียมเปิดตัวการใช้เทคโนโลยี AI Co-founder, โมเดล Reverse Incubator,และปรัชญาการเติบโตแบบต้นบอนไซหรือเล็กๆ แต่เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างเป็นทางการ
โดยมีการเชิญวิทยากรและผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จเข้าให้ความรู้ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ที่ บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เลขที่ 83/311 ถนนประชาอุทิศ อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการหรือ CEO รุ่นแรก ให้เข้าร่วมโครงการด้วย
นายบวรเดช กล่าวถึงแนวทางการทำธุรกิจแนวใหม่ว่าปลากดคังเปรียบเสมือนผู้ให้การสับสนุนหรือโปรโมทเตอร์นักร้องหรือนักคนตรี จึงมีความต้องการนักดนตรีอีกหลายคนให้เข้ามาร่วมงาน หากรายใดประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดัง บริษัทปลากดคังฯ ก็ย่อมได้รับผลสำเร็จตามไปด้วย ขณะที่นักร้องนักดนตรีเองก็ย่อมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว กระนั้นความสำเร็จทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเติมแต่งหน้าตาใหม่หมด
นายบวรเดช กล่าวอีกว่าในอนาคตนักธุรกิจคือ “ผู้ประกอบการเดี่ยว (Solopreneur)” ที่ะต้องถูกปรับแต่งด้วย AI Co-founder หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ในธุรกิจซึ่งใน จ.พิษณุโลก มีหลายหลายธุรกิจเพียงแต่ว่าต้องคิดเปลี่ยนแปลงและยอมรับในเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
“ปลากดคังทำหน้าที่บ่มเพาะ สนับสนุนเครื่องมือ AI ในหลายโมเดล เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเดี่ยวให้สามารถยืนหยัดในธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ทุกวันนี้ได้ต่อไป” นายบวรเดช กล่าวและว่าตนเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินทุนมหาศาล แต่ต้องมีระบบที่ถูกต้อง มี AI เป็นผู้ช่วย ใช้แพลตฟอร์มเสริมธุรกิจให้เติบโต แข็งแรงและยั่งยืนได้” บวรเดชกล่าว.
วันนี้ (13 ธ.ค.) นายบวรเดช หล้าแหล่ง (ปาล์ม) กรรมการผู้บริหาร บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เปิดเผยว่าแนวโน้มของธุรกิจในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่การเป็น "ผู้ประกอบการเดี่ยว" เนื่องจากมีแรงงานอิสระมากกว่า 20.2 ล้านคน เท่ากับว่าเพียงแค่คนเดียวก็สามารถขับเคลื่อนกิจการได้แล้ว เพียงแต่ต้องอาศัยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เท่านั้น ดังนั้นในวันที่ 24 ม.ค.2569 ที่จะถึงนี้ ตนในฐานะ CEO "ปลากดคัง" จึงเตรียมเปิดตัวการใช้เทคโนโลยี AI Co-founder, โมเดล Reverse Incubator,และปรัชญาการเติบโตแบบต้นบอนไซหรือเล็กๆ แต่เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างเป็นทางการ
โดยมีการเชิญวิทยากรและผู้ประกอบที่ประสบความสำเร็จเข้าให้ความรู้ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ที่ บริษัท ปลากดคัง สตาร์ทอัพ จำกัด เลขที่ 83/311 ถนนประชาอุทิศ อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมกันนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการหรือ CEO รุ่นแรก ให้เข้าร่วมโครงการด้วย
นายบวรเดช กล่าวถึงแนวทางการทำธุรกิจแนวใหม่ว่าปลากดคังเปรียบเสมือนผู้ให้การสับสนุนหรือโปรโมทเตอร์นักร้องหรือนักคนตรี จึงมีความต้องการนักดนตรีอีกหลายคนให้เข้ามาร่วมงาน หากรายใดประสบความสำเร็จจนมีชื่อเสียงโด่งดัง บริษัทปลากดคังฯ ก็ย่อมได้รับผลสำเร็จตามไปด้วย ขณะที่นักร้องนักดนตรีเองก็ย่อมมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว กระนั้นความสำเร็จทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเติมแต่งหน้าตาใหม่หมด
นายบวรเดช กล่าวอีกว่าในอนาคตนักธุรกิจคือ “ผู้ประกอบการเดี่ยว (Solopreneur)” ที่ะต้องถูกปรับแต่งด้วย AI Co-founder หรือแพลตฟอร์มต่างๆ ในธุรกิจซึ่งใน จ.พิษณุโลก มีหลายหลายธุรกิจเพียงแต่ว่าต้องคิดเปลี่ยนแปลงและยอมรับในเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย
“ปลากดคังทำหน้าที่บ่มเพาะ สนับสนุนเครื่องมือ AI ในหลายโมเดล เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเดี่ยวให้สามารถยืนหยัดในธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ทุกวันนี้ได้ต่อไป” นายบวรเดช กล่าวและว่าตนเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการมีเงินทุนมหาศาล แต่ต้องมีระบบที่ถูกต้อง มี AI เป็นผู้ช่วย ใช้แพลตฟอร์มเสริมธุรกิจให้เติบโต แข็งแรงและยั่งยืนได้” บวรเดชกล่าว.