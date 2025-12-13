แสบซ้ำซ้อน! รวบหนุ่มตรังเร่ขายบุหรี่ไฟฟ้าผสมคีตามีนทั่วชายแดนแม่สาย

เชียงราย-ตำรวจแม่สายพบพิรุธหนุ่มตรัง ตระเวนส่งของกลางดึกทั่วชายแดน บุกตรวจพบคาหนังคาเขาพอตบุหรี่ไฟฟ้าผสมคีตามีน ยึดของกลางได้กว่า 63 กล่องสารภาพสิ้นขายกล่องละ 4,000 บาท
เมื่อเวลา 02.00 น.วันนี้ (13 ธ.ค.) พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย จ.เชียงราย พ.ต.ท.จิรพัชร ผู้มีทรัพย์ รอง ผกก.สส.สืบทราบว่าได้มีบุคคลออกตระเวนขายบุหรี่ไฟฟ้าและเชื่อว่าในอุปกรณ์สูบมียาเสพติดชนิดอื่นซุกซ่อนอยู่ด้วย สั่งการให้ พ.ต.ท.วงศกร ธนานนทพันธุ์ สว.สส.นำกำลังออกไปตรวจสอบตามสถานที่ต่างๆ กระทั่งพบรถยนต์เก๋งต้องสงสัยยี่ห้อฮอนด้า สีดำ ป้ายทะเบียน จ.พัทลุง ขับออกจากลานจอดรถสถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาแม่สาย ตั้งอยู่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ตระเวนส่งมอบสิ่งของบางอย่างให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.แม่สาย อย่างน่าสงสัย ก่อนจะกลับไปจอดที่ลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งเดิม
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าไปตรวจสอบก็คนขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวชื่อนายพรเทพ อายุ 52 ปี ชาว ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง และเมื่อสอบถามถึงสิ่งที่นำไปส่งให้กับกลุ่มวัยรุ่นตามจุดต่างๆ ก็ให้การรับสารภาพแต่โดยดีว่าเป็นอุปกรณ์หรือพอตบุหรี่ไฟฟ้าแต่ภายในบรรจุของเหลวที่เป็นคีตามีน เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นรถและที่ห้องเช่าที่นายพรเทพพักอยู่ที่หมู่ 4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย ปรากฎว่าพบพอตบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุของเหลวที่เป็นคีตามีนรวมจำนวน 63 กล่อง เงินสดอีกจำนวนหนึ่งและโทรศัพท์มือถือจำนวน 3 เครื่อง สอบถามเพิ่มเติมทราบว่าได้ตระเวนขายให้วัยรุ่นในคืนนี้ไปแล้ว 37 กล่องๆ ละ 4,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตั้งข้อหานายพรเทพว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (คีตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า” ในชั้นจับกุมผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและรับว่าตนเองได้จำหน่ายของเหลวที่เป็นคีตามีบรรจุอยู่ในพอตบุหรี่ไฟฟ้าจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย ดำเนินคดีตามกฎหมาย.