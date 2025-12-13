​เสริฟแต่เช้า F-16 หย่อนไข่ทำลายสะพานจัยจุมเนี้ยะเป็นที่เรียบร้อย ขณะชายแดนตราดเดือดตลอดคืน

ตราด -เสริฟแต่เช้า F-16 หย่อนไข่ทำลายสะพานจัยจุมเนี้ยะ จ.โพธิสัตว์ กัมพูชา ตัดเส้นทางลำเลียงหลังพบเสริมกำลัง - อาวุธประชิดชายแดน ขณะพื้นที่ตราดดุเดือดตลอดคืนและขยายพื้นที่ปะทะถึงบ้านหาดเล็กเป้าหมายฐานปืนใหญ่กัมพูชา จน นอภ.อำเภอคลองใหญ่ ต้องเร่งอพยพ ปชช.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 06:00 น. วันนี้ ( 13 ธ.ค.) กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน F-16 จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
โดย F-16 ได้บินวน 2 รอบก่อนจะทิ้งระเบิดครั้งแรกในเวลา 06.00 น. ครั้งที่ 2 เวลา 06.07 น. และครั้งที่ 3 เวลา 06.12 น. จนสะพานดังกล่าวได้รับความเสียหาย ขณะที่ ฝ่ายกัมพูชา ไม่ได้ตอบโต้กลับอย่
ด้าน น.อ.ธรรมนูญ วรรณา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เผยว่า ทางทหารได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาในพื้นที่มานานหลายวัน จนพบว่ามีการเสริมกำลังเพิ่มต่อเนื่อง และใช้สะพานสะจัยจุมเนี้ยะ เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุง
ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงได้ชี้เป้าหมายมาหลายวันว่าจะต้องทำลายสะพานแห่งนี้เพื่อตัดการส่งกำลังบำรุง
และช่วงเช้ามืดวันนี้ จึงได้ปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ เหมือนลักษณะปิดประตูตีแมว
ชายแดนตราด ดุเดือดทั้งคืนขยายพื้นที่ปะทะถึงหาดเล็ก เป้าหมายฐานปืนใหญ่กัมพูชา
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านพื้นที่ ต.ชำราก อ.เภอเมืองตราด ยังคงมีปะทะกันเป็นช่วงๆจนถึงเช้ามือ ทั้งปืนใหญ่, ปืนค. และปืนเล็ก
กระทั่งเวลา 02.00 น.ที่ผ่านมาได้เกิดเสียงปืนที่บ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ตรวจข้อมูลพบว่าฝ่ายไทยได้ระดมยิงปืนใหญ่กว่า 10 นัด ไปยังเป้าหมายในพื้นที่ จ.เกาะกง หลังการข่าวพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นภัยต่อฝ่ายไทย คือฐานปืนใหญ่
ด้านสื่อมวลชนกัมพูชารายงานข่าวตรงกันว่า กองทัพเรือ ยิงปืนใหญ่ใส่บ้านปากคลอง จ.เกาะกง กว่า 20 นัด ส่งผลให้ชาวบ้านในหมู่บ้านปากคลอง ต้องอพยพเร่งด่วน
ขณะที่ นายเชิดศักดิ์ ชุมนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ ที่อยู่ระหว่างเตรียมการเดินทางไปรับตำแหน่งที่ อ.แปลงยาว และจะเดินทางไปในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ เผยถึงสถานการณ์สู้รบในพื้นที่ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการยิงกันจริงระหว่าง ฐานทหารเกาะกง ที่บริเวณเกาะยอ ซึ่งอยู่บริเวณโรงไฟฟ้าเกาะกง และเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่
ซี่งระหว่างนี้ อ.คลองใหญ่ ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออพยพประชาชนกว่า 50-60 คนที่ยังอยู่ในพื้นที่หาดเล็กเข้าไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ด้านแหล่งข่าวในพื้นที่บ้านหาดเล็ก เผยว่าพื้นที่เกาะยอ เป็นฐานทหารเกาะกง และเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับกาสิโนและโรงไฟฟ้าเกาะกงและมีการยิงปืนใหญ่สู้กันตลอดคืนที่ผ่านมา
และยังทราบจากคนไทยในเกาะกง ว่ามีทหารBHQเข้ามาเสริมในพื้นที่เกาะกง และเกาะยอ ซึ่งเป็นฐานปืนใหญ่ ทำให้เมื่อมีการปะทะกันชาวกัมพูชาในเกาะกง ต้องพากันวิ่งหลบหนีจำนวนมาก
ส่วนคนไทยที่อยู่ในเกาะกง กำลังประสานขอเดินทางกลับ จ.ตราดในวันนี้ และเชื่อว่าหากคนไทยกลับมาแล้วก็น่าจะมีการปะทะที่รุนเเรงกว่านี้ ซึ่งทหารนาวิกโยธินที่ 182 หาดเล็ก มีความพร้อมอยู่แล้ว ……